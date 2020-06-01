Профутбол будет выходить на канале Униан

Информационно-аналитическая программа "Профутбол" меняет свою прописку и время выхода в эфир.

Ранее передача выходила на канале "2+2", теперь же перебралась на канал "Униан" (оба канала входят в один медиахолдинг).

Также меняется и время выхода в эфире. Теперь программа будет выходить в эфир в 21:20, а не в 23:00.

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Первый эфир передачи после карантина состоится 7 июня.

При этом, как сообщают СМИ, передача перебралась на менее рейтинговый канал не от хорошей жизни. Была вероятность, что "Профутбол" вообще прекратит свое существование. Очевидно, ее удалось спасти путем перевода на "Униан".

Отметим, что в минувшее воскресенье программа в эфир не вышла.