  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Профутбол будет выходить на канале Униан
В тренде

Профутбол будет выходить на канале Униан

Общие новости
(2 голосов)

Передача сменила прописку

Профутбол будет выходить на канале Униан
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Профутбол" меняет свою прописку и время выхода в эфир.

Ранее передача выходила на канале "2+2", теперь же перебралась на канал "Униан" (оба канала входят в один медиахолдинг).

Также меняется и время выхода в эфире. Теперь программа будет выходить в эфир в 21:20, а не в 23:00.

Читайте такжеПалкин призвал отказаться от выборов президента УПЛ, если единый телепул не будет создан

Первый эфир передачи после карантина состоится 7 июня.

При этом, как сообщают СМИ, передача перебралась на менее рейтинговый канал не от хорошей жизни. Была вероятность, что "Профутбол" вообще прекратит свое существование. Очевидно, ее удалось спасти путем перевода на "Униан".

Отметим, что в минувшее воскресенье программа в эфир не вышла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Профутбол Телеканал 2+2 Игорь Цыганык Униан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
01.06.2020 в 20:17
Лобода в бикини и может рейтинги подскочат.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2020 в 20:20
под*очат
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2020 в 20:07
интересно, кто у них в экспертах будет? возможно, запорожан?))
Ответить
0
0
Sandra777 (Львів)
01.06.2020 в 19:49
Це якись позор ))) пора на канал козловського )
Ответить
0
0
support (Kyiv)
01.06.2020 в 19:41
Следующая остановка конечная - ютубчик
Ответить
0
0
sam (Дніпро)
01.06.2020 в 19:36
Дивлячись на це все, розуміеш, що володарю президента нафіг не потрібен цей футбол. Що команди, що його телеканали, які цей футбол транслюють.
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
01.06.2020 в 19:46
Хоть ІВЛ і власник, но не думаю шо йому є якесь діло до програми. Там думаю всьо рішає головний директор каналу, а надзіратєль тільки бабки гребе. А профутбол особливих рейтингів і бабок думаю не приносить, особливо коли вони обзор роблять на 1-3 матчі..
Ответить
0
0
Power1 (Донецк)
01.06.2020 в 19:27
Короче,дали пендаля,но не сильного.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.06.2020 в 19:26
Наступний крок перенесення футбольних трансляцій на цей скромний УНІАН. Коротше вирішили повністю обійтися без глядачів.
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
01.06.2020 в 19:10
Я так поняв шо рейтинги впали до такого ступеня, шо їх пересунули на уніан, а на плюсах тепер все більше будуть крутити бойовичків аля 90-х, ментов и оперов всякіх нікому не потрібних і помсту природи...
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...