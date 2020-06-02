Интерес к Ярмоленко, календарь Ла Лиги и Серии А, победа Лейпцига. Главные новости за 1 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 1 июня

По итогам матчей первого после возобновления сезона тура лучшим игроком стал хавбек "Шахтера" Марлос, который оформил дубль в поединке против "Динамо". Луиш Каштру забрал приз лучшему тренеру. Победа над киевлянами позволила горнякам увеличить отрыв от преследователей до 16 очков.

Местные СМИ сообщают, что "Фенербахче" даже ведет переговоры с "Вест Хэмом" об аренде Андрея с правом выкупа. Ярмоленко, напомним, выделялся в составе молотобойцев в начале осени, однако постепенно выпал из основы, а затем из-за тяжелой травмы попал в лазарет, в котором находился всю зиму. На его счету три гола в 15 матчей текущего сезона. Сейчас Ярмоленко оценивают в 9 млн евро.

Чемпионат Испании возвращается 11-го июня матчем "Севилья"- Бетис". 12 июня будет сыграно два поединка, 13-го - четыре, в частности "Барселона" сыграет на выезде с "Мальоркой". "Реал" примет "Эйбар" 14 июня. Сразу же 15-го июня стартует следующий 29-й тур - "Барса" с "Леганесом" сыграет 16-го, а "Реал" с "Валенсией" - 18-го.

Чемпионат Италии возобновится 20-го июня, в настоящее время известно расписание до 23 июля. Интересно, что в этот промежуток только шесть дней будут без матчей Серии А. Восемь начнутся в 18:15, 43 матчей в 20:30 и еще 43 поединка в 22:45. Потенциально чемпионский матч между "Ювентусом" и "Лацио", которых разделяет в турнирной таблице одно очко, запланирован на 20 июля, начало в 22:45

В контракте Лионеля Месси была опция, которая предусматривала, что он может бесплатно покинуть клуб этим летом, если сам этого захочет. Однако аргентинец остался в Каталонии, поэтому сейчас эта опция контракта уже не действует. Нынешнее соглашение Месси с "Барселоной" рассчитано до июня 2021 года.

В Германии доиграли последний матч 29-го тура - "Кельн" принимал "Лейпциг". Уже на седьмой минуте "козлы" вышли вперед, но до перерыва "быки" не только отыгрались, но и вышли вперед усилиями Шика и Нкунку. В начале второго тайма Вернер забил свой 25-й матч в чемпионате, на что "Кельн" ответил голом Модесте. Впрочем, почти сразу Ольмо установил окончательный счет - 2:4 в пользу "Лейпцига". Этот результат позволил команде Нагельсманна вернуться на третье место, откуда ее подвинула "Боруссия" М.

Переход Игало из "Шанхай Шэньхуа" в МЮ вызвал бурю насмешек с английского гранда. Однако 30-летний форвард вцепился в свой шанс крепко - в восьми матчах он забил четыре гола. Как следствие, "Шанхай Шэньхуа" желал, чтобы нигериец вернулся в клуб перед восстановлением китайской премьер-лиги, но МЮ продлил аренду до конца января 2021 года.