Футболка с сине-желтым флагом: экс-форвард Днепра вновь подчеркнул свою любовь к Украине
Матеус даже жену нашел в нашей стране!
Бывший игрок "Днепра" опубликовал в Instagram фотографию в футболке с сине-желтым флагом. Конечно же, бразилец не забыл про меры предосторожности в период пандемии – маска на лице Матеуса присутствует. Он подписал снимок следующим образом:
"Еще один день вместе с Богом подошел к концу".
37-летний нападающий сейчас выступает в китайском клубе "Шицзячжуан Эвер Брайт". Матеус Лейте Насименто защищал цвета "Днепра" с 2011-го по 2016 год (154 матча, 48 голов и 30 результативных передач).
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