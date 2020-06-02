Футболка с сине-желтым флагом: экс-форвард Днепра вновь подчеркнул свою любовь к Украине

Бывший игрок "Днепра" опубликовал в Instagram фотографию в футболке с сине-желтым флагом. Конечно же, бразилец не забыл про меры предосторожности в период пандемии – маска на лице Матеуса присутствует. Он подписал снимок следующим образом:

"Еще один день вместе с Богом подошел к концу".

37-летний нападающий сейчас выступает в китайском клубе "Шицзячжуан Эвер Брайт". Матеус Лейте Насименто защищал цвета "Днепра" с 2011-го по 2016 год (154 матча, 48 голов и 30 результативных передач).