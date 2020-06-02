Цыганык: На УНИАН будет достаточно серьезное спортивное вещание

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык в эфире "Циганик Live" рассказал, почему передача будет выходить в эфир на УНИАН.

"Никаких вопросов, чтобы закрыть передачу "Профутбол", никогда не было. Никогда. Вот она 30 августа отпразднует свой 10-летний юбилей. Могу вам точно сказать, что за все 10 лет никогда не стоял вопрос о закрытии передачи.

Передача начала вещание на канале "2+2". Был сложный период, когда в интересах группы компании "1+1" было два клуба. Тогда было сложно выстроить некоторый слот для аудитории.

Передача "Профутбол" длительное время выходила в воскресенье после матча. Обсуждали все матчи тура, давали комментарии. Когда остались только два клуба, были проблемы, чтобы построить аудиторию. Это чисто телевизионный процесс.

Уже давно планировалось в группе компаний "1+1" вывести спорт на отдельный канал и иметь спортивное вещание. Чтобы это спортивное вещание было чем-то большим, чем просто "Профутбол" и трансляции матчей.

Что передача "Профутбол" может перейти на УНИАН – говорилось достаточно давно. Говорилось, что так будет с нового сезона. Концепция УНИАН предусматривает не просто какое-то вещание, а информационно-спортивное.

Спортивного вещания на канале УНИАН со временем будет достаточно много. Это в интересах группы компаний "1+1". Эта история прогнозировалась и выстраивалась некоторое время.

Из-за ситуации с карантином было принято решение быстрее перейти на УНИАН, еще до окончания чемпионата, чтобы не прерывать передачу. 7 июня в 21.20 выйдет в эфир "Профутбол" и будет выходить до конца сезона.

Мы реально давно хотели вернуться на 21.20. Потому что это самое оптимальное время для аудитории. Мы рады, что удалось это сделать, потому что было много вопросов.

Есть аудитория, которая интересуется футболом. И она привыкла, что вечером около 21.00 они получают всю информацию о футболе.

УНИАН будет иметь достаточно серьезное спортивное вещание. Там будет много и футбола, и, возможно, нефутбольных проектов", – сказал Цыганык.