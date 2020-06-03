Карантин Карпат, переезд Реала и новый формат еврокубков. Главные новости за 2 июня. Аудио

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Львовские "Карпаты" официально уходят на карантин и просят УПЛ доиграть розыгрыш турнира, Лигу чемпионов и Лигу Европы могут завершить в новом формате, но это не все новости. Будущее Тер Штегена в Каталонии, мадридский "Реал" съезжает на другой стадион, а "Десна" примет "Шахтер" в столице Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.