Карантин Карпат, переезд Реала и новый формат еврокубков. Главные новости за 2 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Львовские "Карпаты" официально уходят на карантин и просят УПЛ доиграть розыгрыш турнира, Лигу чемпионов и Лигу Европы могут завершить в новом формате, но это не все новости. Будущее Тер Штегена в Каталонии, мадридский "Реал" съезжает на другой стадион, а "Десна" примет "Шахтер" в столице Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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