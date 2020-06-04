Усиление Колоса, подробности кризиса в Карпатах и разгром Вердера. Главные новости от 3 июня

UA-Футбол собрал все главные новости за среду, 3 июня

"Колос" подписал сенегальского легионера

Мамаду Данфа перешел в клуб из Ковалевки на правах свободного агента. 19-летний сенегальский форвард будет играть под 94-м номером. Сообщается, что футболист пришел в "Колос" из клуба "Каса Спортс", воспитанником которого и является. Данфа поиграл за молодежную сборную Сенегала и в сентябре 2019 даже успел сыграть один матч за национальную сборную своей страны. А также "Колос" официально подтвердил информацию о том, что экс-игрок сборной Украины Виталий Мандзюк стал фитнес-тренером клуба из Ковалевки.

Кайоде не нужен Шахтеру. Пока...

Нападающий "Шахтера" Оларенважу Кайоде, который находится в аренде в турецком "Газиантепспоре", скорее всего, останется в турецком клубе до конца сезона. Напомним, что недавно Ларри устроил демарш: футболист начал игнорировать тренировки, так как его контракт рассчитан до конца мая.

А судьи кто?

Комитет арбитров УАФ выбрал всех официальных лиц на матчи 25-го тура УПЛ, который состоится 6-7 июня. "Шахтер" и "Десну" рассудит Бойко. А "Динамо" и "Александрию" будет судить Виталий Романов. "Заря" - "Колос" под ответственностью Анатолия Абдулы.

К Карпатам беда подкралась незаметно

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о вспышке коронавируса внутри львовского клуба: "Такое событие в клубе произошло – заболело много ребят, сотрудников клуба. Как тут можно себя чувствовать? Симптомов ни у кого не было вообще. Когда мы тренировались, у всех меряли температуру. Ни у кого никаких симптомов не было".

Очередное унижение для бременцев

В чемпионате Германии провели перенесенный матч между "Вердером" и "Айнтрахтом". Команда из Бремена ничего не смогла противопоставить сопернику, гости из Франкфурта камня на камне не оставили от "музыкантов" - 3:0. "Вердер" все еще рискует вылететь из Бундеслиги.

В ожидании трансфера из Барсы в Юве?

Хавбек "Барселоны" Усман Дембеле этим летом может сменить клубную прописку. Сообщается, что француз хотел бы продолжить карьеру в составе "Ювентуса". Вчера сообщалось, что туринц изучают вероятность сделки. Его контракт с "Барселоной" истекает в 2022-м году. Отметим, что Усман отказался переходить в "Ливерпуль".