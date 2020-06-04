Легионер в Колосе и подробности аренды форварда Шахтера. Главные новости за 3 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
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Девятнадцатилетний сенегальский новичок "Колоса", судьба Оларенважу Кайоде в турецком "Газиантепспоре", но это не все новости. Комитет арбитров УАФ выбрал всех официальных лиц на матчи 25-го тура УПЛ, Санжар рассказал о вспышке коронавируса внутри львовских "Карпат" и клубная прописка Усмана Дембеле. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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