Чемпионаты Украины U-19 и U-21 могут быть ликвидированы
Ждем подробностей уже в ближайшее время
Первенство Украины среди футболистов не старше 21 года (U-21) могут отменить – об этом сообщает издание Sport Arena.
По информации источника, решение о целесообразности проведения соревнования в такой возрастной категории будет потенциально рассматриваться на ближайшем исполкоме УАФ, который запланирован на 7 июня во Львове.
Также возможен вариант, что турнир претерпит изменений, но пока члены исполкома якобы склоняются к тому, чтобы его ликвидировать. Также под вопросом и будущее турнира U-19. Напомним, что кампании в указанных соревнованиях досрочно завершились без определения победителей.
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Источник:Sportarena
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ПетроФ (Луцьк)
04.06.2020 в 13:07
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