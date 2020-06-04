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Чемпионаты Украины U-19 и U-21 могут быть ликвидированы

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Ждем подробностей уже в ближайшее время

Чемпионаты Украины U-19 и U-21 могут быть ликвидированы
Новина українською

Первенство Украины среди футболистов не старше 21 года (U-21) могут отменить – об этом сообщает издание Sport Arena.

По информации источника, решение о целесообразности проведения соревнования в такой возрастной категории будет потенциально рассматриваться на ближайшем исполкоме УАФ, который запланирован на 7 июня во Львове.

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Также возможен вариант, что турнир претерпит изменений, но пока члены исполкома якобы склоняются к тому, чтобы его ликвидировать. Также под вопросом и будущее турнира U-19. Напомним, что кампании в указанных соревнованиях досрочно завершились без определения победителей.

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Источник:
Sportarena

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
04.06.2020 в 13:07
Скасувати ю-19. ю-21. Зберегти в ПЛ 12 команд. Це справжній шлях до розвитку футболу в Україні.
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