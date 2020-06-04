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  3. Спортдиректор ПФЛ: Сейчас стоимость одного ПЦР-теста составляет от 700 до 1 500 грн
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Спортдиректор ПФЛ: Сейчас стоимость одного ПЦР-теста составляет от 700 до 1 500 грн

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(1 голосов)

В ПФЛ готовятся к повторному Совету лиг

Спортдиректор ПФЛ: Сейчас стоимость одного ПЦР-теста составляет от 700 до 1 500 грн
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Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз рассказал о санитарных нормах для команд и тестировании на коронавирус.

"Команда собирается на стадионе, проходит температурный скрининг. Обязательно проводится ПЦР-тестирование всей команды, тренерского штаба и персонала. Сейчас стоимость одного анализа составляет от 700 до 1 500 грн на одного человека. Результаты анализа можно получить на следующий день. Имея негативные результаты, команда приступает к тренировкам и имеет право проводить товарищеские встречи.

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Необходимо использовать на стадионе две раздевалки во время тренировочных дней. Там должен быть антисептик, а сотрудники стадиона должны постоянно находиться в масках и перчатках. Необходимо регулярно проводить дезинфекцию душевых, раздевалок, туалетов, подтрибунных помещений, спортивного инвентаря, протирать дверные ручки и проветривать помещение.

До конца года все должны научиться жить в таких условиях. Футболисты должны использовать свою индивидуальную тару для питьевой воды, в душевой могут находиться по 2-3 человека, не используя слишком горячую воду. Если нет желания этого придерживаться, тогда футболист может принять душ или дома, или в отеле. Каждый человек должен осознавать эти правила и выполнять их, чтобы уменьшить риск заражения. Такие сообщения должны появиться на дверях в клубе", – сказал Мороз.

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В статье: ПФЛ Евгений Мороз коронавирус
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (2)
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Sandra777 (Львів)
04.06.2020 в 19:51
Де ті бабки з уєфа 4,3 ляма ???
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Виктор 2209 (Мехико)
04.06.2020 в 20:15
Как и зерно в хранилищах)-мыши сьели...
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