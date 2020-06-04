Раздор в Первой лиге, Челси близок к трансферу топ-форварда. Главные новости за 4 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 4 июня.

По информации издания dynamo.kiev.ua, экс-тренер “Локомотива” Юрий Семин рассматривается как одна из кандидатур на пост главного тренера “Динамо”. 73-летний тренер ранее уже дважды возглавлял киевский клуб. И Семин и “Динамо” не подтвердили эту информацию. "Ко мне по этому поводу никто не обращался", – сказал Семин о потенциальном возвращении. Президент “Динамо” Игорь Суркис ответил резче: “У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю".

Сегодня должно состояться повторное заседание совета лиг, на котором клубы ПФЛ должны проголосовать за один из предложенных вариантов продолжения сезона. Ранее большинство клубов проголосовали за досрочное завершение Первой и Второй лиг, однако решение не было утверждено Исполкомом УАФ. Идея переголосования нравится не всем. Закарпатский клуб "Минай" отправил в дирекцию ПФЛ письмо, в котором просит не проводить переголосование, утвердить результаты сезона и определить дату начала следующей кампании.

Нападающий “РБ Лейпциг” Тимо Вернер, не получив предложения от “Ливерпуля”, решил вступить в переговоры с “Челси”, сообщают многочисленные источники в Англии и Германии. “Челси” готов заплатить за 24-летнего нападающего 60 млн евро. Сам футболист, забивший в этом сезоне 31 гол, может получить пятилетний контракт с зарплатой десять миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что владелец “Челси” Роман Абрамович готов выделить средства на два топ-трансфера.

Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч 25-тура тура "Львов" – СК "Днепр-1" с шестого на седьмое июня. Изменено также и место проведения матча. Поединок состоится в Днепре на "Днепр-Арене", но "Львов" будет номинальным хозяином поля. Время начала – 19:30.

В оставшихся матчах английской Премьер-лиги клубам будет разрешено проводить по пять замен, также они смогут увеличить количество запасных игроков на скамейке с семи до девяти, информирует пресс-служба АПЛ. Первые после паузы матчи чемпионата Англии будут сыграны 17 июня.

Дмитрий Чигринский может покинуть греческий АЕК после четырех лет в клубе. 33-летний защитник недоволен новым контрактом, согласно которому его зарплата уменьшится, он проведет еще один сезон в качестве игрока, а затем получит административную должность. По информации Sportday, Чигринский хочет контракт на один или два сезона с сохранением оклада в 400000 евро в год. 33-летний бек считает, что ему еще по силам провести в футболе два сезона.