Топ-форвард для Челси, Семин в Динамо и перенос матча УПЛ. Главные новости за 4 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Кандидатура Юрия Семина якобы рассматривается в качестве главного тренера киевского "Динамо", нападающий "РБ Лейпциг" уже выбрал клуб и это – не "Ливерпуль", но это и не все наши новости на сегодня. Поединок "Львова" и СК "Днепр-1" официально перенесен, АПЛ вводит новшество с заменами и количеством запасных на скамейке, а Чигринскому не нравится новый контракт. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.