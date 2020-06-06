Решение по Первой лиге, график АПЛ, первый футболист-миллиардер. Главные новости за 5 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 5 июня

ПФЛ снова провела Совет лиг. На этот раз присутствовали десять клубов, большинство из которых проголосовали за продолжение чемпионата. Правда, был аннулирован пункт о том, что в случае неявки на два матча команда исключается из лиги. То есть для клубов, которые не хотели продолжения сезона, остается возможность не играть в чемпионате без регламентных последствий. Начать планируют 23-го июня, а 8 августа завершить.

Первую лигу расширят

Также на Совете лиг было решено сыграть плей-офф между 15-16-й командами Первой лиги и командами, занявшими третьи места в группах Второй лиги. Поэтому в сезоне 2020/21 в Первой лиге будет 18 клубов. Правда, свое слово еще должен сказать Исполком УАФ, который состоится седьмого июня.

30-й тур немецкой Бундеслиги открывал матч "Фрайбург" - "Боруссия" (Менхенгладбах). Судьбу встречи решил единственный гол, забитый форвардом хозяев Петерсеном. Жеребцы доигрывали поединок в меньшинстве - красную получил Плеа. Таким образом, "Боруссия" осталась на четвертом месте, хотя могла ситуативно обогнать "Лейпциг" и "Боруссию" Д. "Фрайбург" - восьмой.

Как известно, 17-го июня возвращается Английская Премьер-лига. В этот день будут сыграны два матча еще 28-го тура, среди которых - "Манчестер Сити" - "Арсенал" (22:00). С 19-го по 22-е июня состоятся матчи 30-го тура. Интересно, что только два поединка пересекаются во времени - в воскресенье в 20:30 начнется игра "Астон Вилла" - "Челси", а на 21:00 запланирован старт дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем".

Авторитетное издание Forbes сообщил, что состояние Криштиану Роналду достигло отметки в один миллиард долларов. 650 млн из этой суммы - это заработная плата, остальное - спонсорские контракты. Ранее в мире спорта заработать один миллиард удавалось гольфисту Тайгеру Вудсу, боксеру Флойду Майвезер и баскетболисту Майклу Джордану.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лионель не тренируется с командой из-за травмы. Однако ныне одно из изданий сообщает, что у аргентинца нет проблем с приводящей мышцей, дискомфорт был естественной реакцией на длительный перерыв. Таким образом ожидается, что 13 июня Месси сможет сыграть с "Мальоркой".

Мадридский гранд сделал предложение "Байеру" по трансферу атакующего полузащитника Кая Хавертца. "Реал" предлагает 80 млн евро, однако аптекари готовы отпустить свою юную звезду только за 100. Также сливочные активизировали переговоры по французскому вундеркинду Эдуардо Камавинге из "Ренна", который эффектно дебютировал еще в 16-летнем возрасте. СМИ оценивают этот переход в 70 млн евро.