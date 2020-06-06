  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко посетил военный госпиталь и передал помощь пострадавшим в российско-украинской войне
В тренде

Шевченко посетил военный госпиталь и передал помощь пострадавшим в российско-украинской войне

Общие новости
(7 голосов)

Легенда украинского футбола уверен, что необходимо поддерживать наших военных, когда есть возможность

Шевченко посетил военный госпиталь и передал помощь пострадавшим в российско-украинской войне
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерский штаб передали гуманитарную помощь Киевскому военному госпиталю.

- Много раз уже национальная сборная на протяжении четырех лет посещает военные госпиталя, периодически пытаемся поддерживать наших военных, когда есть возможность.

Мы это делали в Харькове, Киеве, Львове и будем продолжать. И аппарат, и костюмы – для военных, – сказал Шевченко.

Сообщается, что Шевченко передал 100 очков, 100 защитных костюмов, 500 пар перчаток, 500 масок и аппарат ИВЛ, стоимостью 680 тысяч гривен. Аппарат заказали 2 месяца назад, но из-за дефицита таких устройств в мире его доставили только сейчас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...