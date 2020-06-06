Шевченко посетил военный госпиталь и передал помощь пострадавшим в российско-украинской войне

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерский штаб передали гуманитарную помощь Киевскому военному госпиталю.

- Много раз уже национальная сборная на протяжении четырех лет посещает военные госпиталя, периодически пытаемся поддерживать наших военных, когда есть возможность.

Мы это делали в Харькове, Киеве, Львове и будем продолжать. И аппарат, и костюмы – для военных, – сказал Шевченко.

Сообщается, что Шевченко передал 100 очков, 100 защитных костюмов, 500 пар перчаток, 500 масок и аппарат ИВЛ, стоимостью 680 тысяч гривен. Аппарат заказали 2 месяца назад, но из-за дефицита таких устройств в мире его доставили только сейчас.