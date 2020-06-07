Минимализм Зари, поражение Десны, шоу Милевского. Главные новости за 6 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 6 июня

Финальный счет - 3:2 - может создать иллюзию невероятного сюжета. Однако несмотря на все усилия "Десны", горняки уверенно контролировали ход поединка. Уже на четвертой минуте Фернандо открыл счет, затем Марлос не реализовал пенальти, однако через минуту реабилитировался. До перерыва "Десна" один гол отыграла - Фаворов реализовал пенальти за игру рукой Матвиенко. Однако ошибка Домбровского в начале второго тайма позволила Марлосу оформить дубль. Уже под конец игры Будковский сократил отставание до минимума, но не более.

Луганская команда принимала "Колос". Перед матчем появилась информация, что "Заря" не проходила ПЦР тест. Однако в луганском клубе заявили, что действуют соответственно нормами медицинского протокола Минздрава и протокола безопасности УАФ. По плану тестироваться на коронавирус игроки будут перед матчем с "Динамо". В конце концов, игру с ковалевцами "Заря" выиграла, забив единственный гол на 13-й минуте - отличился Кабаев. Хотя уже на последних секундах Каменюка второй раз отправил мяч в сетку, однако арбитр, по мнению экспертов – ошибочно, не засчитал взятие ворот. Таким образом, "Заря" оторвалась от "Динамо" и "Десны" на три очка.

Центральный матч 30-го тура немецкой Бундеслиги сыграли "Байер" и "Бавария". Аптекари ведут борьбу за место на пьедестале, поэтому от них ожидали боя. Уже на 10-й минуте "Байер" вышел вперед благодаря голу Аларио. Однако "Баварию" это только разозлило - до перерыва мюнхенцы уже выигрывали с разницей в два мяча. Коман, Горецка и Гнабри обеспечили комфортное преимущество. Во втором тайме еще один гол добавил Левандовски, которому ассистировал Мюллер. Для Роберта это 44-й гол в сезоне, а для Томаса - 20-й ассист! Финальный свисток зафиксировал победу "Баварии" со счетом 4:2, отрыв от "Боруссии" составляет семь очков.

"Боруссии" хватило одного гола, чтобы обыграть "Герту". Героем встречи стал Эмре Джан. А вот "Лейпциг" в этом туре получил лишь одно очко, хотя и играл с последней командой чемпионата - "Падерборн". Быки выигрывали 1:0 до 90+2-й минуте, но пропустили от Штрохдайка. "Майнц" обыграл "Айнтрахт" (0:2) и существенно улучшил свои шансы на сохранение прописки в элите.

Чемпион Беларуси пропустил уже на шестой минуте, но еще в первом тайме сравнял счет. После перерыва за дело взялись украинцы - Нойок вывел "Динамо" вперед с паса Милевского. Впоследствии Артем выдал еще два весьма эффектных ассиста. В конце концов, брестская команда победила со счетом 6:1. Весь матч отыграл и Евгений Хачериди. "Динамо" сократило отставание от группы лидеров, но БАТЭ и "Шахтер" из Солигорска свои матчи сыграют в воскресенье.