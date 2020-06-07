Анатолий Демьяненко сегодня станет вице-президентом УАФ - Источник
Вадим Костюченко, Олег Протасов и Назар Холодницкий - трех действующих вице-президентов мало?
Украинская ассоциация футбола расширит свой штат, сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Твиттере.
- Говорят, первых вице-президентов УАФ сегодня станет больше. К уже трем существующим добавятся еще два. Один из них – Анатолий Демьяненко.
Будто будут новые имена и среди вице-президентов. По слухам, это генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий и Александр Шевченко. Экс-кандидат в президенты УПЛ будет курировать клубный футбол, – написал Бурбас.
Напомним, что 61-летний Демьяненко в 80-х играл в "Динамо" Киев, затем тренировал "бело-синих". Также специалист работал в "Нефтчи", "Волыни" и "Нитре".
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2020 в 15:10
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Astor Astor (Одесса)
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