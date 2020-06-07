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Анатолий Демьяненко сегодня станет вице-президентом УАФ - Источник

Общие новости
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Вадим Костюченко, Олег Протасов и Назар Холодницкий - трех действующих вице-президентов мало?

Анатолий Демьяненко сегодня станет вице-президентом УАФ - Источник
Новина українською

Украинская ассоциация футбола расширит свой штат, сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Твиттере.

- Говорят, первых вице-президентов УАФ сегодня станет больше. К уже трем существующим добавятся еще два. Один из них – Анатолий Демьяненко.

Будто будут новые имена и среди вице-президентов. По слухам, это генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий и Александр Шевченко. Экс-кандидат в президенты УПЛ будет курировать клубный футбол, – написал Бурбас.

Напомним, что 61-летний Демьяненко в 80-х играл в "Динамо" Киев, затем тренировал "бело-синих". Также специалист работал в "Нефтчи", "Волыни" и "Нитре".

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В статье: Анатолий Демьяненко УАФ
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
07.06.2020 в 15:10
Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк."Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк. Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн; Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн; Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн; Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн; Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн; Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн; Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн. Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства. "С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк.
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Astor Astor (Одесса)
07.06.2020 в 14:47
О, не иначе Ахметов еще одного донецкого тянет.
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