Разгром от Динамо, предложение Шевченко, второе место Вернидуба. Главные новости за 7 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 7 июня

Во Львове состоялись Исполком и Конгресс УАФ. Накануне в СМИ появилась информация, что Исполком не поддержит последнее решение Совета лиг ПФЛ о продолжении сезона в Первой лиге. Однако в итоге Исполком постановил провести внеочередную Конференцию 11-го июня при участии руководства УАФ. На ней и будет определят судьбу сезона в низших дивизионах украинского футбола.

Также Исполком УАФ проголосовал за то, чтобы предложить новый контракт главному тренеру национальной сборной Андрею Шевченко. Новое соглашение будет рассчитано до 31-го декабря 2022-м года. Сколько заработает тренер и его помощники за этот период, не сообщается. Сам Шевченко заявил, что приступил к изучению контракта. Принципиальное согласие на продолжение сотрудничества уже есть, в ближайшее время стороны подпишут новое соглашение.

Центральным действующим лицом матча "Динамо" - "Александрия" стал арбитр Виталий Романова. В первом тайме он назначил три пенальти - два в ворота Панькива, один в ворота Бойко. Буяльский свой удар не реализовал, но смог добить мяч в сетку. Гречишкин и Русин пробили значительно увереннее. А во втором тайме Дубра получил вторую желтую карточку и оставил "Александрию" в меньшинстве. В оставшееся время, в составе "Динамо" отличились Миколенко, де Пена и снова Буяльский. Финальный свисток зафиксировал счет 5:1 в пользу киевлян.

Во второй группе УПЛ были сыграны два матча. Сначала "Олимпик" и "Мариуполь" расписали ничью. Дончане дважды выходили вперед, при этом второй раз - под конец игры. Но не удержали преимущество, пропустив от Кащука. "Днепру-1" тоже пришлось проявить характер - шина открыл счет на 31-й минуте. Но Цуриков сравнял до перерыва, а перед финальным свистком Хобленко забил решающий гол - победа команды Михайленко 2:1. "Днепр-1" уже на восемь очков опережает "Мариуполь", но у азовцев игра в запасе.

Солигорский "Шахтер", который возглавляет Юрий Вернидуб, воспользовался осечками конкурентов и поднялся на второе место. Горняки обыграли "Энергетик-БГУ" 1:0, тогда как БАТЭ сыграл вничью с "Витебском", а "Торпедо" еще в субботу со "Слуцком". Отставание "Шахтера" от БАТЭ составляет два очка. Очередную победу одержал Сергей Ребров - на этот раз его "Ференцварош" разгромил "ДВТК" 3:0. Один из голов на счету Александра Зубкова.

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы играл на выезде с "Вердером". Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Вегхорстом на 82-й минуте. Волки благодаря этой победе поднялись на шестое место, опередив "Хоффенхайм", бременцы - в зоне вылета. "Шальке" наконец прервал серию, которая насчитывала четыре поражения подряд - кобальтовые сыграли вничью 1:1 с "Унион Берлин".