Решение по Первой лиге, контракт Шевченко и разгром от Динамо. Главные новости за 7 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеРазгром от Динамо, предложение Шевченко, второе место Вернидуба. Главные новости за 7 июня
Дата внеочередной конференции при участии руководства Украинской ассоциации футбола по поводу судьбы сезона в низших дивизионах страны, предложение для главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты поединков тура УПЛ, а также успехи наших футболистов за границей. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...