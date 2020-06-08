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Решение по Первой лиге, контракт Шевченко и разгром от Динамо. Главные новости за 7 июня. Аудио

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Решение по Первой лиге, контракт Шевченко и разгром от Динамо. Главные новости за 7 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеРазгром от Динамо, предложение Шевченко, второе место Вернидуба. Главные новости за 7 июня

Дата внеочередной конференции при участии руководства Украинской ассоциации футбола по поводу судьбы сезона в низших дивизионах страны, предложение для главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты поединков тура УПЛ, а также успехи наших футболистов за границей. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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