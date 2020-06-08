Решение по Первой лиге, контракт Шевченко и разгром от Динамо. Главные новости за 7 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Дата внеочередной конференции при участии руководства Украинской ассоциации футбола по поводу судьбы сезона в низших дивизионах страны, предложение для главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты поединков тура УПЛ, а также успехи наших футболистов за границей. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.