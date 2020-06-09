Аренды Динамо, новая роль Зинченко и Швед в Карпатах? Главные новости за 8 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеВызов для Зинченко, усиление Динамо, возможное возвращение Шведа. Главные новости от 8 июня
"Манчестер Сити" нужен защитник "Лестера", Александр Зинченко может получить новую роль в команде, но и это не все наши новости на сегодня. Возвращение арендованных футболистов "Динамо" в Киев, камбэк Марьяна Шведа в УПЛ, доля Коломойского во львовских "Карпатах" и слухи о турецком наставнике для киевлян. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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