Изменения в руководстве УАФ: Зинченко вошел в Исполком, Караваев покинул его

На очередном Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который состоялся во Львове на выходных, были внесены изменения в руководящий состав организации.

Как сообщает официальный сайт Ассоциации, должности вице-президентов УАФ покинули Константин Елисеев, Андрей Мацола и Тарас Герула, а посты членов исполкома оставили Владимир Бандуров, Томас Гримм, Александр Караваев и Тарас Юрик.

Посты первых вице-президентов УАФ заняли Алан Плиев и Анатолий Демьяненко. Вице-президентами стали Александр Шевченко и Юрий Записоцкий, который также будет исполнять обязанности генерального секретаря Ассоциации.

На посты членов Исполкома УАФ избраны Виктор Межейко, Евгений Дикий, Александр Зинченко, Тарас Герула и Василий Заторский.