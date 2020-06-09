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Изменения в руководстве УАФ: Зинченко вошел в Исполком, Караваев покинул его

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Кадровые перестановки в высшем футбольном органе Украины

Изменения в руководстве УАФ: Зинченко вошел в Исполком, Караваев покинул его
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На очередном Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который состоялся во Львове на выходных, были внесены изменения в руководящий состав организации.

Как сообщает официальный сайт Ассоциации, должности вице-президентов УАФ покинули Константин Елисеев, Андрей Мацола и Тарас Герула, а посты членов исполкома оставили Владимир Бандуров, Томас Гримм, Александр Караваев и Тарас Юрик.

Посты первых вице-президентов УАФ заняли Алан Плиев и Анатолий Демьяненко. Вице-президентами стали Александр Шевченко и Юрий Записоцкий, который также будет исполнять обязанности генерального секретаря Ассоциации.

На посты членов Исполкома УАФ избраны Виктор Межейко, Евгений Дикий, Александр Зинченко, Тарас Герула и Василий Заторский.

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В статье: Анатолий Демьяненко Александр Караваев Александр Зинченко УАФ
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Источник:
УАФ

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