Проблемы Зари, слухи о Реброве, раздражение Суркиса. Главные новости за 9 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 9 июня

Сообщается, что луганский клуб с 2014-го года живет за счет вырученных за трансферы средств. Так зарплату за февраль-март удалось выплатить за счет транша, который поступил от "Крузейро" за Виллиана Гомеса. Вопрос стоит настолько остро, что, по информации одного из изданий, владелец клуба Евгений Геллер дал понять - в случае невыхода "Зари" в групповой этап Лиги Европы команда может прекратить существование.

Турецкие СМИ вновь взялись за Сергея Реброва. Пишут, что украинский тренер якобы согласовал свой переход в "Фенербахче". Назначение должно состояться в конце сезона. Впрочем, с заявлением выступил агент Реброва Шандор Варга. Он подтвердил, что интерес к его клиенту есть, но пока он доволен своей работой в "Ференцварош". Добавим, что сейчас Реброва уверенно ведет "Фради" ко второму чемпионству в Венгрии подряд.

Постоянные разговоры о том, что "Динамо" может получить нового тренера, заставили ответить президента киевского клуба. Он в частности упомянул правило не давать советы, когда об этом не просят. Игорь Суркис отметил, что он в таких советах не нуждается, и призвал не мешать команде тренироваться. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Динамо" может возглавить Сергей Ребров, Юрий Семин, а турецкие журналисты особенно активно сватают в киевский клуб Эррола Булута.

По итогам последнего Конгресса Украинской ассоциации футбола произошли изменения в руководстве структуры. Так должности первых вице-президентов получили Анатолий Демьяненко и Алан Плиев, вице-президентами стали Александр Шевченко и Юрий Записоцкий. В Исполнительный комитет вошли пять новых членов, в частности - защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, которые заменил Александра Караваева.

Скромному "Саарбрюккену" не удалось сотворить чудо - представитель четвертого дивизиона уступил "Байеру". Фактически аптекари решили все вопросы в первые 20 минут, когда отличились Диаби и Аларио. После перерыва точку поставил Белльараби. Соперником в финале станет победитель пары "Айнтрахт" - "Бавария", матч которых состоится сегодня, 10 июня.

Достаточно неожиданно клуб объявил о прекращении сотрудничества с 47-летним Альфредом Шройдером. Официальная формулировка - стороны не сошлись во взглядах на будущее команды. Под руководством нидерландского специалиста "Хоффенхайм" выиграл 12 матчей, семь раз играл вничью и проиграл 11 поединков. За четыре тура до финиша сезона "сельская команда" занимает седьмое место в турнирной таблице. К слову, это наиболее поздняя отставка в истории Бундеслиги.

По обычной практике трансферное окно в Англии должна открыться 18 июня. Однако чиновники Футбольной ассоциации хотят сместить даты. В частности, возможность подписывать новых игроков будет с августа по второе октября. Пока идут консультации с другими странами.

Как известно, чемпионат Франции завершили досрочно. Это спровоцировало судебные иски клубов - "Лион" был недоволен упущенной возможностью попасть в Лигу Чемпионов, а "Амьен" и "Тулуза" - вылетом в Лигу 2. В конце концов, административный суд Франции отклонил иск "Лиона", а вот в деле аутсайдеров стал на их сторону. Таким образом, "Амьен" и "Тулуза" сохранили приписку в элите и, похоже, спровоцировали расширение количества участников Лиги 1.