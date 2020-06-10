Финансы Зари, Ребров в Турции и Зинченко в Исполкоме УАФ. Главные новости за 9 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Острые финансовые проблемы луганской "Зари", якобы согласованный переезд Сергея Реброва из Венгрии в Турцию, но и это не все наши новости на сегодня. Обновления руководства структуры Исполнительно комитета Украинской ассоциации футбола, первый финалист Кубка Германии и успех французских аутсайдеров в борьбе за сохранение прописки. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.