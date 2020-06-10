Суркисы vs ПриватБанк. Кабмин проиграл апелляцию в деле о 7 млрд гривен

Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $ 259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Проигравшая сторона сможет обжаловать решение в Верховном суде.

Напомним, что 25 февраля 2020 Печерский суд фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанк еще в 2012-2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договора до 17 февраля 2020 - это $ 259 млн. Эти средства ПриватБанк планировал направить в госбюджет.

Кабмин подал апелляцию, поскольку в апреле стал участником процесса, как третье лицо (в конце 2019 года Кабмин стал собственником ПриватБанка вместо Минфина).

Также отметим, что изначально при национализации Приватбанка основанием для конвертации этих денег было признание Нацбанком Суркисов инсайдерами Привата - то есть, связанными с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым лицами.