  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суркисы vs ПриватБанк. Кабмин проиграл апелляцию в деле о 7 млрд гривен
В тренде

Суркисы vs ПриватБанк. Кабмин проиграл апелляцию в деле о 7 млрд гривен

Общие новости
(1 голосов)

Дело движется к очередной апелляции - в Верховном суде

Суркисы vs ПриватБанк. Кабмин проиграл апелляцию в деле о 7 млрд гривен
Новина українською

Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $ 259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Проигравшая сторона сможет обжаловать решение в Верховном суде.

Напомним, что 25 февраля 2020 Печерский суд фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанк еще в 2012-2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договора до 17 февраля 2020 - это $ 259 млн. Эти средства ПриватБанк планировал направить в госбюджет.

Кабмин подал апелляцию, поскольку в апреле стал участником процесса, как третье лицо (в конце 2019 года Кабмин стал собственником ПриватБанка вместо Минфина).

Также отметим, что изначально при национализации Приватбанка основанием для конвертации этих денег было признание Нацбанком Суркисов инсайдерами Привата - то есть, связанными с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым лицами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Новое Время

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viajador (ФК Потіївка)
10.06.2020 в 19:17
Кримінальна Україна. Народ - "мужики" як на зоні чесно працює на "воров в законе", яких обслуговують "с.у.к.и".
Ответить
+1
0
миг-25 (киев)
10.06.2020 в 18:29
Ребята -а с какой это стати Нацбанк стал ВЫШЕ Законов Украины? и САМ решает кто есть кто Суть дела - Шайка преступников во главе с Порошенко и Ахметовым по просьбе Байдена и в ЛИЧНЫХ интересах тупо по-донецки отжали у Коломойского ЕГО Приват банк Петя захотел остаться на 2 срок Все каналы работали на него кроме ПЛЮСОВ И тут аферистка Гонтарева с бодуна сказала Пете что в Привате -ЕСТЬ акции Плюсов и их можно ЗАБРАТЬ хотя их в пакете НЕ БЫЛО Попутно Ахмет попросил своего подельника Порошенко в Наглую забрать ЛИЧНЫЕ вклады ВСЕЙ семьи Суркисов что бы обанкротить Динамо а потом по схеме Металлиста ЛИКВИДИРОВАТЬ и поселить Бомжей которые трусливо пр----ли Донецк и Донбасс-Арену на постоянку В КИЕВЕ на всех базах и стадионах Еще в 2016 году суд признал НЕЗАКОННЫМ отъем денег Суркисов но мародер работая Президентом -это дело тормозил И отдавать деньги должны отморозки Ахметов Порошенко Гонтарева -которые на этой афере заработали около 10 миллиардов американских рублей Первый Петя УЖЕ ПОШЕЛ И как сказал Глеб Жеглов-ЗА НИМ -РЫЖИЙ Я СКАЗАЛ -РЫЖИЙ
Ответить
0
-4
Карбид (Ник)
10.06.2020 в 18:34
Вот типичный терпила. Скинься суркам на ужин. Обеднели.
Ответить
+2
0
миг-25 (киев)
10.06.2020 в 19:11
Зато рыжий Ахмет при Пете Барыге лишившись всего на Донбассе -поднялся на 4 Миллиарда баксов и купил в Лондоне квартиру за 200 миллионов Евро Вот сиротка донецкая -беженец Да и Петя работая Президентом нехило на войне поднялся -став миллиардером
0
-2
Карбид (Ник)
10.06.2020 в 19:18
Не нужно съезжать. Зато, через то, под то. Суркисня вместе с бабкой разворовали Приват. А теперь, втюхав своего клоуна пытаются нагло изъять из бюджета страны деньги по второму кругу. Радоваться этому может только холуй, или дурко с интеллектом осла.
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
10.06.2020 в 19:22
Так этот трижды неудачно катапультированный и есть дурко )))
0
0
Карбид (Ник)
10.06.2020 в 18:13
Все правильно. Ребята развели лошков и теперь имеют 5 лет на разграбление страны и ограбление этих же лошков. Не удивлюсь, если за очередную порцию дерьма с г+г они ещё себе продлят абонемент.
Ответить
+2
0
Bonus (Львів)
10.06.2020 в 18:24
На жаль ви праві. Можна вносити зміни до конституції, що народ не джерело влади, а засіб збагачення кількох "сімей". Як говорилося в одному фільмі: "владу дають дурням, щоб ними було зручно маніпулювати".
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.06.2020 в 17:31
На Неймана должно хватить
Ответить
+1
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
10.06.2020 в 17:02
Это капля в море и та красиво плывет в руки братьев
Ответить
+3
-1
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
10.06.2020 в 16:45
Верховный суд разъ*бет суркисов.
Ответить
+3
-3
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
10.06.2020 в 16:53
твої слова та богу б в уха!
Ответить
+4
-1
Vantala (Kharkiv)
10.06.2020 в 17:12
К сожалению нет. Разрешение снова доить ПриватБанк в пользу Бени и его друзей дано на самом высоком уровне.
Ответить
+2
-1
balamyt (Boston)
10.06.2020 в 17:53
А не нужно Отжимать и Приватизировать частную собственнось ..Это Вам не 1917г. с Лениным и Сталиным...Отнимите что-то у Ахметова или Порошенко..Вам же не нравится что отжали Крым...? Передел уже не состоится...То что отжато Не законно ..нужно вернуть вкладчиков
+1
-3
Unselfish (Белая Церковь )
10.06.2020 в 17:46
С чего ты решил и с какого перепугу. Переформулирую. У тебя бабки в Райфайзене 100 тысяч и вдруг государство говорит мы его приватизируем, все бабки замораживаем и забираем себе, кури лесом, мы изымаем и твои. Твои действия???
Ответить
+1
0
Justise (Львів)
10.06.2020 в 17:53
Так то були б його гроші...А не Суркіних офшорів....в яких лежить крадене...
+2
0
Карбид (Ник)
10.06.2020 в 18:15
Вы консерваториев не оканчивали? Чем отличается приватизация от национализации ваш мозг явно не отягощен. Что уж говорить про кредиты связанным субъектам под залог мусора.
+3
0
Карбид (Ник)
10.06.2020 в 18:17
Такие Лени Голубкова с удовольствием несли денежки в МММ.
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...