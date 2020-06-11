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Приемов будет играть за аматоров в ФК Сумы

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34-летний хавбек нашел себе новый клуб

Приемов будет играть за аматоров в ФК Сумы
Новина українською

Аматорский ФК "Сумы" подписал соглашение с экс-хавбеком "Шахтера" Владимиром Приемовым.

Детали и срок соглашения не сообщаются.

За сумчан хавбек должен быть дебютировать сегодня в игре против "Колоса" на Кубок Геннадия Свирского.

Напомним, что в УПЛ Приемов успел поиграть в "Шахтере", "Черноморце", "Александрии" и "Олимпике". Последним местом работы 34-летнего хавбека был белорусский "Витебск".

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В статье: Владимир Приемов
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Источник:
ФК Сумы

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