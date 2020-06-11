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Месси и Цыганков восстановились, Суркисы отсудили 7 млрд. Главные новости за 10 июня

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 10 июня.

Месси и Цыганков восстановились, Суркисы отсудили 7 млрд. Главные новости за 10 июня
UA-Футбол
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Суркисы отсудили 7 млрд гривен у государства

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда о возвращении собственникам "Динамо" 259 млн долларов, которые те потеряли при национализации ПриватБанка. По текущему курсу это примерно 7 млрд гривен. Суркисам удалось доказать в суде, что они не являлись аффилированными лицами экс-владельца банка Игоря Коломойского, на чем настаивал Нацбанк. Ожидается, что правительство подаст апелляцию на это решение в Верховный суд в ближайшие дни. Если проиграет - у "Динамо появятся деньги на трансферы.

Цыганков и Вербич восстановились к "Заре"

Среда была удачным днем для "Динамо". Виктор Цыганков, еще не игравший после карантина из-за проблем с задней поверхностью бедра, залечил травму и готовится к "Заре" в общей группе. Также вернулся в строй другой основной вингер "Динамо" Беньямин Вербич, пропускавший последнюю игру с "Александрией" из-за отравления. Серьезная подмога перед ключевым матчем сезона.

Нацполиция закрыла дело о расизме в матче "Шахтер" - "Динамо"

Помните, как часть ультрас "Динамо" "ухала" в адрес Тайсона, а тот расплакался, показал им средний палец и был удален? Жуткий был скандал. Полиция тогда на волне хайпа открыла уголовное дело, но, как теперь оказалось, почти сразу и закрыла. Итоги расследования так и остались неизвестны. Были ли вручены кому-то подозрения - тоже. Поразительная эффективность.

УАФ просит вернуть часть зрителей на трибуны

Андрей Павелко все-таки хитрец. Глава УАФ обратился к Минздраву, чтобы тот разрешил заполнять трибуны на 10-25%, как в соседней Польше. Знает ведь, что это и есть средняя заполняемость отечественных стадионов! Медики, однако, подвох заметили и решили пока ничего не менять. Очень жаль, по правде говоря. Без фанатов футбол на себя не похож.

"Ингулец" готов профинансировать ПЦР-тесты для всей Первой лиги

"Минай", "Волынь", "Горняк-Спорт", "Авангард", "Балканы", "Кремень", "Металлург", "Николаев", "Черноморец" пусть обращаются за помощью. Сегодня тот день, когда нуждающимся подаю", - Александр Поворознюк в фирменном стиле напомнил о себе. Его "Ингулец" как никто заинтересован в том, чтобы доиграть сезон, и "Папа" готов ради этого на все. Другое дело, что конкуренты тоже готовы на все - лишь бы у Поворознюка ничего не вышло.

Зозулю снова оскорбили болельщики "Райо"

Мадридские леваки никак не угомонятся. В декабре матч "Альбасете" и "Райо" был прерван после оскорблений в адрес Романа Зозули. Доигрывать встречу выпало вчера при пустых трибунах, но даже в такой обстановке фанаты "Райо" сумели оскорбить украинца, вывесив соответствующий баннер перед стадионом. Вдобавок еще и "Альбасете" проиграл 0:1. Плохой вечер для Романа.

Месси и Суарес готовы играть на выходных

Радости Кике Сетьена нет пределов - Лео, на неделе занимавшийся отдельно от общей группы, готов играть весь матч, а Луис впервые с января может выйти с первых минут. Трепещи, "Мальорка"!

"Бавария" - "Байер" в финале Кубка Германии

"Бавария" вышла в финал Кубка, в боевом матче обыграв "Айнтрахт" (2:1). Соперник отчаянно сопротивлялся и даже сравнял счет на 69-й минуте, но класс мюнхенцев таки взял верх. Решающий мяч, как обычно в таких ситуациях, забил Роберт Левандовски. Что любопытно, это была 13-я победа "Баварии" подряд во всех турнирах. Последнее поражение команды Ханса Флика и вовсе датируется 7 декабря прошлого года. "Байеру" в финале 4 июля будет ой как несладко.

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 07:27
Месси и Цыганков восстановились... В одной связке
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