Успех Суркисов, баннер для Зозули и восстановление Цыганкова. Главные новости за 10 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Перипетии братьев Суркисов в судах, похоже, завершились успехом, восстановление вингеров киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Заявление президента "Ингульца" Александра Поворознюка касательно тестов на коронавирус для клубов Первой Лиги, обидный баннер в адрес форварда Романа Зозули и неудержимая мюнхенская "Бавария" побеждает в Кубке Германии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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