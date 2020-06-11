Успех Суркисов, баннер для Зозули и восстановление Цыганкова. Главные новости за 10 июня. Аудио

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Перипетии братьев Суркисов в судах, похоже, завершились успехом, восстановление вингеров киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Заявление президента "Ингульца" Александра Поворознюка касательно тестов на коронавирус для клубов Первой Лиги, обидный баннер в адрес форварда Романа Зозули и неудержимая мюнхенская "Бавария" побеждает в Кубке Германии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.