Итоговое решение по Первой лиге, победа Севильи в дерби. Главные новости за 11 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 11 июня

Вчера состоялась конференция клубов ПФЛ, на которой была решена судьба сезона в Первой и Второй лигах. За возобновление чемпионата в Первой лиге проголосовали 11 клубов, против – четыре, еще один воздержался. По словам Андрея Павелко, исполком УАФ утвердит решение конференции в течении суток. Сезон в Первой лиге возобновится 24 июня, а завершится 11 августа. Плей-офф между командами Первой и Второй лиг будет сыгран 15 и 19 августа.

Вторая лига, в отличие от Первой, свой сезон доигрывать не будет. За продолжение чемпионата высказались шесть клубов, против – 11. Таким образом, чемпионат во Второй лиге будет завершен с текущими результатами. В Первую лигу поднялись победители своих групп ("Нива" Тернополь, "Полесье" Житомир, "ВПК-Агро" (Магдалиновка, Днепропетровская область), "Кристалл" Херсон), еще две команды сыграют в плей-офф.

Вчера поздно вечером возобновилась Ла Лига. В рамках 28-го тура состоялось севильское дерби – “Севилья” обыграла “Бетис” со счетом 2:0. Героем матча стал вингер “Севильи” Лукас Окампос. Аргентинец реализовал пенальти за фол Бартры на де Йонге, а затем отдал голевой пас на Фернандо. В пятницу состоится еще два матча Ла Лиги: “Гранада” – “Гетафе” и “Валенсия” – “Леванте”.

Желтая карточка полузащитника “Зари” Богдана Леднева в матче 25-го тура УПЛ с "Колосом" станет предметом рассмотрения КДК УАФ на предмет умышленного обнуления. Полузащитник в концовке матча получил карточку за попытку помешать исполнить штрафной удар "Колосу" на чужой половине поля. Данная карточка стала для Леднева восьмой в сезоне.

28-летний украинский защитник "Кортрейка" Андрей Бацула будет выступать за минское "Динамо". Белорусский клуб арендовал игрока на один год. В бельгийский "Кортрейк" Бацула перешел в августе 2018 года из "Александрии".

“Челси” фактически согласовал покупку нападающего “РБ Лейпциг” Тимо Вернера, но сделка не может состояться из-за карантинных ограничений. По данным журналиста The Athletic Рафаэля Хонигштайна, форвард не может вылететь в Англию, чтобы пройти официальный медосмотр из-за гигиенических правил немецкого футбольного союза, одновременно с этим, врачи лондонской команды также не могут поехать в Германию, так как будут вынуждены пройти двухнедельную изоляцию. Трансфер состоится после окончания сезона в Бундеслиги.