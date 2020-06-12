Судьба сезона в Первой и Второй лигах, возвращение Примеры. Главные новости за 11 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Итоги и детали касательно судьбы сезона в Первой и Второй лигах, возобновление чемпионата Испании с помощью Севильского дерби, но и это не все наши новости на сегодня. Желтая карточка полузащитника луганской "Зари" станет предметом рассмотрения КДК УАФ, а украинский защитник "Кортрейка" сменит клубную прописку. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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