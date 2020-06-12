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Маркевич: Я чувствую себя хорошо, еще готов быть тренером

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Мирон Богданович еще готов поработать на тренерском мостике

Маркевич: Я чувствую себя хорошо, еще готов быть тренером
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Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о желании вернуться в тренерское кресло.

– 12 июня должен был стартовать Евро-2020, но коронавирус поломал все футбольные планы. Как скажется перенос чемпионата Европы на сборной Украины?

– Время покажет. Сейчас самое важное, что Андрей Шевченко подписал новый контракт со сборной. Это хорошо, что он продолжит работу с командой.

– А вы не хотите вернуться на тренерское кресло?

– А почему нет? Я чувствую себя хорошо. Поэтому еще готов быть тренером.

– Вам "Рух" не предлагали возглавить? Команда, возможно, скоро будет играть в УПЛ.

– Нет. Но мы в хороших отношениях с Козловским. Там академия хорошая. Ну время покажет, может, будет новая сила во Львове, которая о себе заявит. Думаю, они будут в Высшей лиге. Посмотрим. Хочется, чтобы во Львове на стадионе людей было больше.

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– Смалийчук сможет спасти "Карпаты"?

– Не хочу туда лезть, потому что непонятно, кому принадлежит клуб. Говорят, замешаны Дыминский и Коломойский. Непонятно. Поэтому трудно о чем-то говорить. Уже 20 лет команды такой, как хочется, там нет. Сейчас вообще "Карпаты" на вылете.

– Почему во Львове игнорируют матчи "Карпат"?

– Люди хотят ходить на зрелище. И им есть с чем сравнивать. Это была серьезная команда еще с советских времен, но сейчас это вообще не то, что хотят фанаты "Карпат".

– Ходят слухи, что Ярославский может снова заняться "Металлистом". Вы можете вернуться в харьковский клуб, если будет возрождение?

– Я не знаю. Давно не общался с Ярославским. Еще когда был на его юбилее. О планах не знаю. Но, конечно, возродить "Металлист" – это большое дело. Я бы точно в стороне не стоял.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Александр Ярославский Металлист (Харьков) Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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