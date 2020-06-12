Эдуард Сон: Хотели встретиться с Коломойским, чтобы провести переговоры по Днепру, но он так и не перезвонил

Экс-игрок "Днепра" Эдуард Сон, который играл за клуб играл с 1988 по 1991 год, рассказал о своем желании в свое время купить днепровский клуб у Игоря Коломойского.

– Вы хотели купить "Днепр". В чем суть этой истории?

– Это больше исходило от моего партнера. Он сам из Днепропетровской области, болел за "Днепр". Мы понимали, что Коломойский не хочет финансировать клуб. И партнер спрашивает: "Может, помочь чем-то?" У нас были планы. Но смысла именно помогать не было – финансы вольем, все распилят и никому не будет толку.

Нужно было обратиться к представителям города и к Коломойскому, чтобы понять – интересно ли работать с клубом или нет? Начали пробивать встречу с Филатовым (мэр Днепра – прим.), обещали, что он мне перезвонит – не перезвонил. Договаривались с близкими к Коломойскому людям, искали встречи.

Я наивный человек, с честным подходом, хотел дать людям хорошую зарплату – только без воровства. Но мы ни с кем не встретились.

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На матче посвященном памяти Кучеревского мы увиделись с Андреем Русолом. Подошли к нему и предложили организовать встречу с Коломойским. Он сказал: "Хорошо, я вас понял". Мы оставили телефоны, и так до сих пор никто не позвонил. Потом пошла история, что он обанкротил "Днепр" и создал новый.

Обидно, что так случилось. Была мода иметь клуб. Когда стало немодно, все закончилось.

– Почему никто не перезвонил?

– Наверное, Коломойский посчитал, что ниже своего достоинства общаться с людьми такого уровня.