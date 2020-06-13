Финалист Кубка Италии, классный матч Лунина, варианты Шведа. Главные новости за 12 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 12 июня

Наконец все формальности улажены. Исполнительный комитет УАФ в факсовом режиме утвердил результаты Конференции ПФЛ, которая состоялась в четверг. Таким образом, Вторая лига официально завершена - четыре команды повысятся в классе, еще две будут играть плей-офф с 15-16-й командами Первой лиги. Первая лига продолжает чемпионат соответствии с регламентом, соревнования должны завершиться 11 августа, плей-офф состоится 15 и 19 августа.

После карантина футбол вернулся на Апеннины. В первом матче - в полуфинале Кубка - встречались "Ювентус" и "Милан". Игра на "Сан-Сиро" завершилась ничьей 1:1, в Турине же голов не было вообще. Хотя Роналду потерял отличный шанс, не реализовав пенальти. "Милану" к тому же пришлось играть в меньшинстве начиная с 17-й минуты - Ребич получил прямую красную за грубый удар прямой ногой. "Юве" вышел в финал за счет преимущества гола, забитого на чужом поле. Сегодня второго финалиста определят "Интер" и "Наполи".

Левый защитник горняков травмировал колено на тренировке. Есть подозрение на разрыв крестообразных связок. Если худшие опасения оправдаются, то Исмаили придется пропустить около шести месяцев.

В рамках 32-го тура "Овьедо" Андрея Лунина принимал "Понферрадину". Хозяева отдали инициативу сопернику, поэтому в украинского голкипера было много работы. Андрей неоднократно спасал свою команду в сложных ситуация и в конце концов отстоял для своей команды ничью 0:0. "Овьедо" пока 17-й, от зоны вылета команду Лунина отделяет одно очко.

Украинский форвард датского "Эсбьерга" Юрий Яковенко, сын Павла Яковенко, помог своей команде победить "Рандерс". Нападающий провел второй мяч, в целом команда украинца победила 4:2. Впрочем, стоит заметить, что у "Эсбьерга" нет ни шансов избежать плей-офф за сохранение прописки в элите.

31-й тур Бундеслиги открывал матч "Хоффенхайм" - "Лейпциг". Фактически судьба встречи была решена в течение трех минут в начале игры, когда Дани Ольмо оформил дубль. Хозяева так и не смогли прийти в себя и уступили со счетом 0:2. "Лейпциг" идет третьим в турнирной таблице, отставание от Дортмунда составляет одно очко.

Два матча были сыграны в Ла Лиге. "Хетафе" мог обойти "Реал Сосьедад" и подняться на четвертую строчку, если бы обыграл "Гранаду". К 70-й минуте команда Бордаласа вела в счете, но не только не удержала преимущество, но и пропустила второй гол. "Валенсия" в свою очередь забила гол в ворота "Леванте" на 90-й минуте. А в ответ пропустила с пенальти на 90 + 8-й. Летучие мыши остались седьмыми, хотя могли догнать "Атлетико".

По данным шведских СМИ, шансы Марьяна Шведа уйти в аренду существенно увеличились. Сам игрок хочет остаться в Глазго и попытаться доказать тренеру свое необходимость. Однако "Селтик" имеет варианты с арендой в Бельгии и Германии.

Киевский клуб внес в заявку на сезон бельгийского форварда Ибрагима Каргбо. Тот присоединился к "Динамо" еще зимой, но по правилам ФИФА не мог до лета играть уже за третий клуб в этом сезоне. Каргбо будет выступать за киевлян под 33-м номером. Он проходил с командой зимние сборы и играл в контрольных матчах.