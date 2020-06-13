Финалист Кубка Италии, классный матч Лунина, варианты Шведа. Главные новости за 12 июня
А также новый форвард для Динамо и возможная потеря Шахтера
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 12 июня
Исполком УАФ утвердил решение Конференции ПФЛ
Наконец все формальности улажены. Исполнительный комитет УАФ в факсовом режиме утвердил результаты Конференции ПФЛ, которая состоялась в четверг. Таким образом, Вторая лига официально завершена - четыре команды повысятся в классе, еще две будут играть плей-офф с 15-16-й командами Первой лиги. Первая лига продолжает чемпионат соответствии с регламентом, соревнования должны завершиться 11 августа, плей-офф состоится 15 и 19 августа.
Определился первый финалист Кубка Италии
После карантина футбол вернулся на Апеннины. В первом матче - в полуфинале Кубка - встречались "Ювентус" и "Милан". Игра на "Сан-Сиро" завершилась ничьей 1:1, в Турине же голов не было вообще. Хотя Роналду потерял отличный шанс, не реализовав пенальти. "Милану" к тому же пришлось играть в меньшинстве начиная с 17-й минуты - Ребич получил прямую красную за грубый удар прямой ногой. "Юве" вышел в финал за счет преимущества гола, забитого на чужом поле. Сегодня второго финалиста определят "Интер" и "Наполи".
Шахтер может потерять Исмаили на длительный период
Левый защитник горняков травмировал колено на тренировке. Есть подозрение на разрыв крестообразных связок. Если худшие опасения оправдаются, то Исмаили придется пропустить около шести месяцев.
Лунин выдал отличный матч
В рамках 32-го тура "Овьедо" Андрея Лунина принимал "Понферрадину". Хозяева отдали инициативу сопернику, поэтому в украинского голкипера было много работы. Андрей неоднократно спасал свою команду в сложных ситуация и в конце концов отстоял для своей команды ничью 0:0. "Овьедо" пока 17-й, от зоны вылета команду Лунина отделяет одно очко.
Яковенко забил десятый гол в сезоне
Украинский форвард датского "Эсбьерга" Юрий Яковенко, сын Павла Яковенко, помог своей команде победить "Рандерс". Нападающий провел второй мяч, в целом команда украинца победила 4:2. Впрочем, стоит заметить, что у "Эсбьерга" нет ни шансов избежать плей-офф за сохранение прописки в элите.
Лейпциг сократил отставание от Боруссии
31-й тур Бундеслиги открывал матч "Хоффенхайм" - "Лейпциг". Фактически судьба встречи была решена в течение трех минут в начале игры, когда Дани Ольмо оформил дубль. Хозяева так и не смогли прийти в себя и уступили со счетом 0:2. "Лейпциг" идет третьим в турнирной таблице, отставание от Дортмунда составляет одно очко.
Хетафе и Валенсия теряют очки
Два матча были сыграны в Ла Лиге. "Хетафе" мог обойти "Реал Сосьедад" и подняться на четвертую строчку, если бы обыграл "Гранаду". К 70-й минуте команда Бордаласа вела в счете, но не только не удержала преимущество, но и пропустила второй гол. "Валенсия" в свою очередь забила гол в ворота "Леванте" на 90-й минуте. А в ответ пропустила с пенальти на 90 + 8-й. Летучие мыши остались седьмыми, хотя могли догнать "Атлетико".
Швед может уйти в аренду
По данным шведских СМИ, шансы Марьяна Шведа уйти в аренду существенно увеличились. Сам игрок хочет остаться в Глазго и попытаться доказать тренеру свое необходимость. Однако "Селтик" имеет варианты с арендой в Бельгии и Германии.
Динамо дозаявило бельгийца
Киевский клуб внес в заявку на сезон бельгийского форварда Ибрагима Каргбо. Тот присоединился к "Динамо" еще зимой, но по правилам ФИФА не мог до лета играть уже за третий клуб в этом сезоне. Каргбо будет выступать за киевлян под 33-м номером. Он проходил с командой зимние сборы и играл в контрольных матчах.