Второе место Динамо, тяжелая потеря Шахтера, разгром от Барсы. Главные новости за 13 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 13 июня

26-й тур УПЛ подарил центральный матч в контексте борьбы за серебро - "Заря" принимала "Динамо". Первый тайм прошел без голов, а второй начался с опозданием на полчаса из-за ливня. Луганчане к естественным условиям приспособились быстрее и повели в счете - Юрченко реализовал пенальти за фол Шабанова на Тымчике. Но после выхода на поле Вербича, Цыганкова и де Пены киевлянам удалось переломить ход игры. Буяльский сравнял, де Пена вывел "Динамо" вперед, а Цыганков поставил эффектную точку - теперь уже бело-синие вторые с отрывом от "Зари" на три очка.

Во второй группе УПЛ состоялось два матча. Сначала "Ворскла" и "Мариуполь" расписали мировую. Полтавчане забили первыми - Якубу, но через 15 минут Топалов выровнял положение, так игра и закончилась. В поединке "Олимпика" и "Львова" героем стал Максим Тейшейра, который оформил дубль. Аргументов у соперника не нашлось. Как следствие, дончане сравнялись с "Ворсклой" по набранным очкам и опередили ее по дополнительным показателям. "Мариуполь" отстает от "Днепра-1" на семь очков.

Донецкий клуб подтвердил информацию о том, что Исмаили во время тренировки повредил крестообразные связки. Таким образом, бразильцу придется пропустить шесть месяцев. В нынешнем сезоне Исмаили сыграл 32 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов.

Каталонцы играли на выезде с "Мальоркой" и уже на второй минуте Видаль вывел свою команду вперед. Брейтвейт закрепил преимущество на исходе первого тайма, а после перерыва добивали соперника Альба и Месси – 0:4. "Барса" наверняка останется первой после этого тура - ее преимущество над "Реалом", которому еще предстоит сыграть с "Эйбаром", составляет пять очков. Также отметим победу "Вильярреала" над "Сельтой", что позволило желтой субмарине подтянуться к группе лидеров.

В Германии возможно последнюю попытку закрутить интригу золота сделала "Боруссия" из Менхенгладбаха. Жеребцы приехали в гости к "Баварии". Первый тайм завершился ничьей - после того, как отличился юный Зеркзее, Павар забил в собственные ворота. "Боруссия" во втором тайме не уступала по активности в атаке фавориту, но пропустила на 86-й от Горецки. Таким образом "Бавария" сохранила отрыв от "Боруссии" из Дортмунда в семь очков. Желто-черные играли на выезде с "Фортуной" и едва не потеряли два очка, но на 90+5-й Холанд забил единственный гол в игре.

Второй матч сыграли между собой "Наполи" и "Интер". Миланцы открыли счет уже на второй минуте - Эриксену удалось закрутить мяч в ворота с углового. Но перед перерывом Мартинес выровнял положение. В конце концов, неаполитанцы удержали победный для себя счет 1:1, ведь в Милане они победили 1:0. Итак, в финале за Кубок Италии сыграют "Ювентус" и "Наполи".

Парижский клуб объявил, что летом команду свободными агентами покинут многолетний лидер защиты Тьяго Сильва и длительное время главный бомбардир Эдинсон Кавани. Первому - 35, второму - 33. Сильва планирует вернуться в Бразилию, на Кавани давно претендует "Атлетико".