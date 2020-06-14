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Саленко: Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией

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Нужно находить общий язык и Донбассу возвращаться в состав Украины. Крым? Тут сложнее...

Саленко: Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией
Новина українською

Экс-нападающий "Динамо" Киев Олег Саленко "профессионально" прокомментировал военную агрессию России против Украины.

- Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией. Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории.

Общаюсь с друзьями из России. Они тоже поддерживают идею. Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдет. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не поменяется.

Уверен, надо к чертовой матери заканчивать этот конфликт. Как со стороны Украины, так и со стороны "ДНР-ЛНР" и их кураторов. Я был там, мы играли в футбол недалеко от военных действий.

Знаем, что военные между собой тоже общаются. Нужно находить общий язык и Донбассу возвращаться в состав Украины. Крым? Тут сложнее. Там уже много военных российских баз, ядерное оружие завезут скоро, – сказал Саленко.

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В статье: Олег Саленко
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Источник:
Мeta-ratings.com.ua
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