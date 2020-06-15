Разгром от Десны, предложение Денисова, победа Реала. Главные новости за 14 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 14 июня

В рамках 26-го тура горняки встречались с ковалевским "Колосом". Донецкая команда вышла на игру с футболками в поддержку Исмаили, который выпал из-за травмы на полгода. Первый тайм завершился без забитых мячей, а в начале второго отличился Жуниор Мораес. Гол, который форвард посвятил всем медикам, оказался единственным в игре. Чтобы досрочно стать чемпионом, "Шахтеру" нужно выиграть еще один матч.

Во втором матче дня черниговская команда приехала в гости к "Александрии" и не оставила ей ни единого шанса. До перерыва отличились Филиппов и Калитвинцев, в начале второго тайма Третьяков вернул интригу, отыграв один гол, но гол Гитченко и удаление Бабогло фактически лишили команду Шарана шансов на то, чтобы отыграться. До финального свистка в воротах Панькива побывало еще два мяча после ударов Филиппова и Тотовицкого. Общий счет - 1:5 в пользу "Десны", которая обошла "Зарю" по дополнительным показателям.

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов обратился с предложением к ПФЛ, УАФ и судейскому комитету обеспечить трансляции матчей Первой лиги. Каналы готовы сделать это бесплатно, но Денисов призывает развести матчи с поединками УПЛ и задействовать на ключевых играх второго дивизиона систему VAR. Свое предложение он мотивировал огромной интригой в Первой лиге, которую нужно уберечь от закулисных игр, а это способны сделать качественные прямые эфиры. Стоит добавить, что матчи Первой лиги до карантина транслировал телеканал XSport и клубные YouTube каналы в свободном доступе, каналы Футбол доступны только по платной подписке.

Команда Зидана встречалась с "Эйбаром" и фактически решила судьбу игры еще в первом тайме, забив трижды. Комфортное преимущество обеспечили Кроос, Рамос и Марсело. Во втором тайме "Реал" заметно сбавил обороты, позволив сопернику один гол отыграть, но не более. Поэтому разрыв в турнирной таблице между мадридцами и каталонцами остался на уровне двух очков.

Между тем матрасники и после карантина продолжают злоупотреблять ничьими. В 28-м туре команда Симеоне разошлась миром с "Атлетиком" - 1:1, соперники обменялись голами перед перерывом (Муниаин - Коста). Для "Атлетико" это третья ничья подряд, которая оставила их на шестом месте. Баски - десятые. Аналогичным образом с "Осасуной" сыграл и "Реал Сосьедад". Сан-себастьянцы занимают четвертое место, отставая от "Севильи" на три балла.

В Беларуси состоялся поединок между первой и второй командами - БАТЭ принимал "Шахтер" из Солигорска. Команда Вернидуба открыла счет уже на восьмой минуте, но позволила сопернику отыграться на 61-й минуте, а затем и выйти вперед. Впрочем, горняки нашли в себе силы, чтобы не проиграть - финальный свисток зафиксировал ничью 2:2. БАТЭ лидирует, "Шахтер" Вернидуба - второй с отставанием в два очка. Третье - "Динамо" Брест с Милевским, Хачериди и Нойоком.