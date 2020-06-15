Реал не отпускает Барсу, Денисов хочет транслировать матчи ПФЛ. Главные новости за 14 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

"Шахтер" поддерживает Исмаили и медиков победой над "Колосом", директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов обратился к ПФЛ и УАФ с предложением транслировать матчи Первой лиги, но и это не все наши новости на сегодня. Мадридский "Реал" продолжает погоню за каталонской "Барселоной", а команда Вернидуба сыграла вничью с "БАТЭ". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.