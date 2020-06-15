Заря – Динамо, потеря Шахтера, мутки с Супрягой и зашквар Карпат. ТаТоТаке №154
Чуда УПЛ
В программе подробно разбирают ключевой матч сезона УПЛ в борьбе за серебро, рассказывают интересные и скандальные инсайды, а еще – возвращают любимую рубрику.
- Анонс
- Почему у "Динамо" ничего не получалось в первой половине матча
- Оцениваем главные решения арбитра
- Ключевые моменты матча – 5 минут второго тайма, замены и упрямство Скрипника
- "Заря" вряд ли прекратит свое существование
- Кто заменит Исмаили в "Шахтере"
- Критикуем Коноплянку и делаем замечание Палкину
- "Александрия" выпала из борьбы за медали и другие матчи тура
- Больной коронавирусом игрок "Карпат" спокойно гуляет по Львову без маски
- УАФ испугалась срывать доигровку Первой лиги
- "Динамо" должно заплатить "Днепру-1", чтобы... вернуть Супрягу из аренды
- Швед близок к переходу в чемпионат Бельгии 33.00 Козловского покусал Газзаев
- Рубрика ШоТоТаке возвращается!
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Источник:ТаТоТаке
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