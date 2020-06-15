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Заря – Динамо, потеря Шахтера, мутки с Супрягой и зашквар Карпат. ТаТоТаке №154

Общие новости
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Чуда УПЛ

Заря – Динамо, потеря Шахтера, мутки с Супрягой и зашквар Карпат. ТаТоТаке №154
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В программе подробно разбирают ключевой матч сезона УПЛ в борьбе за серебро, рассказывают интересные и скандальные инсайды, а еще – возвращают любимую рубрику.

  • Анонс
  • Почему у "Динамо" ничего не получалось в первой половине матча
  • Оцениваем главные решения арбитра
  • Ключевые моменты матча – 5 минут второго тайма, замены и упрямство Скрипника
  • "Заря" вряд ли прекратит свое существование
  • Кто заменит Исмаили в "Шахтере"
  • Критикуем Коноплянку и делаем замечание Палкину
  • "Александрия" выпала из борьбы за медали и другие матчи тура
  • Больной коронавирусом игрок "Карпат" спокойно гуляет по Львову без маски
  • УАФ испугалась срывать доигровку Первой лиги
  • "Динамо" должно заплатить "Днепру-1", чтобы... вернуть Супрягу из аренды
  • Швед близок к переходу в чемпионат Бельгии 33.00 Козловского покусал Газзаев
  • Рубрика ШоТоТаке возвращается!

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В статье: Динамо (Киев) Исмаили УПЛ Сергей Болбат Георгий Цитаишвили Маркиньос Сиприано ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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