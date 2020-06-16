Рух удивляет, война Суркисов и где Шахтер сыграет с Вольфсбургом. Главные новости от 15 июня

UA-Футбол подготовил для Вас все главные новости за понедельник, 15 июня

Рух своеобразно готовится к УПЛ

Юрий Бакалов больше не главный тренер львовского "Руха". Клуб в этот же день официально объявил, что новым наставником команды стал Иван Федык, который ранее был ассистентом в штабе Леонида Кучука. Также подтвердилась информация о том, что Мирон Маркевич получит в клубе должность "консультанта".

Тете и Цитаишвили могут стать "золотыми мальчиками"

Итальянское издание Tuttosport представило список юных игроков до 21 года, среди которых будет разыграна премия Golden Boy-2020. В прошлом году приз забрал себе нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш. В список из 100 претендентов вошло два футболиста из клубов УПЛ – вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили и полузащитник донецкого "Шахтера" Тете.

Предварительные подробности возобновления Лиги Европы

17-го июня УЕФА официально объявит место проведения матчей Лиги Европы, а также формат турнира. Донецкий "Шахтер", скорее всего, матч 1/8 финала против "Вольфсбурга" проведет в Украине, так как первый матч был проведен в Германии. То же самое касается и остальных пар.

У братьев Суркисов давние проблемы с НБУ и ПриватБанком

Верховный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами. Таким образом, собственники "Динамо" не получат миллиард гривень, которые попали под списание в пользу государства во время национализации ПриватБанка.

Сомнительное превосходство украинского чемпионата

CIES составило рейтинг элитных европейских лиг, в которых наиболее часто назначались пенальти. В расчет брались данные начиная с сезона 2017/2018 и до ухода команд на карантин. В итоге, чаще всего пенальти назначались в польской Экстракляссе. УПЛ идет на почетном второй месте. В 531 матче УПЛ было назначено 207 пенальти (в среднем по точке каждую 231 минуту). Реализация составила 73,9% — 28 место среди 35-ти европейских лиг.

Карпаты в ожидании лучшего

Игроки, тренеры и персонал львовского клуба прошли повторный тест на коронавирус после ухода на карантин. Теперь в "Карпатах" ждут результатов, после которых станет понятно, смогут ли "бело-зеленые" провести ближайший календарный поединок 27-го тура против "Олимпика", назначенный на субботу, 20 июня.

Стартовал 29-й тур чемпионата Испании

В гостях у "Леванте" не смогла удержать победу "Севилья". Люк де Йонг забил важный гол для "красно-белых", но в эндшпиле хозяева отыгрались, автогол на счету Диего Карлоса - в итоге 1:1. Во втором матче "Гранада" на поле соперника довольствовалась ничьей с "Бетисом" (2:2).