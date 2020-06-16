Номинанты на Golden Boy из УПЛ и отмена миллиарда для Суркисов. Главные новости за 15 июня. Аудио

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Юрий Бакалов больше не главный тренер львовского "Руха", итальянское издание Tuttosport представило список игроков до 21 года, среди которых будет разыграна престижная премия Golden Boy, но и это не все наши новости на сегодня. Место проведения матча "Шахтера" с "Вольфсбургом", решение Верховного суда Украины касательно иска семьи Суркисов и тест на коронавирус для "Карпат". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.