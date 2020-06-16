Номинанты на Golden Boy из УПЛ и отмена миллиарда для Суркисов. Главные новости за 15 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеРух удивляет, война Суркисов и где Шахтер сыграет с Вольфсбургом. Главные новости от 15 июня
Юрий Бакалов больше не главный тренер львовского "Руха", итальянское издание Tuttosport представило список игроков до 21 года, среди которых будет разыграна престижная премия Golden Boy, но и это не все наши новости на сегодня. Место проведения матча "Шахтера" с "Вольфсбургом", решение Верховного суда Украины касательно иска семьи Суркисов и тест на коронавирус для "Карпат". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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