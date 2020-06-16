Любимец болельщиков Одессы, Никополя и Николаева отмечает 60-летие

Для того поколения любителей игры миллионов имя этого футболиста ассоциируется с яркими матчами "моряков" первой половины восьмидесятых. Горячев был одним из немногих воспитанников одесского футбола, который с юных лет не остался без внимания тренеров "Черноморца". Работавший в ту пору старшим тренером Никита Симонян доверял молодому футболисту - и тот его не подвел. В сезоне-1980 высокорослому Юрию Горячеву удалось стать лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей.

ИЗ ОДЕССКИХ "МОРЯКОВ" - В ЛЬВОВСКИЕ АРМЕЙЦЫ

Нападающего отличали хороший выбор позиции, сильный удар и отменная игра головой. Однако быть столь же результативным в следующих сезонах одесскому форварду не удалось. Возможно, все дело в возросшей конкуренции. Взять, к примеру, 1983 год, в котором Горячев всего семь раз появлялся на поле. В том сезоне в нападении было столько классных исполнителей, что тренерскому штабу во главе с Виктором Прокопенко было из кого выбирать - Игорь Беланов, Владимир Финк, Виктор Сахно, Александр Щербаков, Иван Шарий!

Понятное дело, что такое положение дел не могло быть на руку Юрию Горячеву. А тут еще и тема службы в армии не давала расслабиться. Так он оказался во Львове, где в 1984-м году выступал за любительскую команду СКА и игравший в первой лиге чемпионата СССР профессиональный коллектив - СКА "Карпаты". Правда, в его составе он играл лишь за дубль.

КОГДА В "ЧЕРНОМОРЦЕ" СЕМЬ ФОРВАРДОВ

В разгар 1985-го Юрий Горячев вернулся в родную Одессу, где снова стал игроком "Черноморца". Но увы, в том сезоне все для него сложилось не так, как хотелось бы. Приняв участие в июне в двух победных домашних матчах против кутаисского "Торпедо" и днепропетровского "Днепра" (в обоих он выходил на замену на последние девять минут игрового времени), он затем то исчезал из состава, то долгое время значился в запасе. В третий раз за сезон фамилия Горячева появилась среди принимавших участие в матче игроков "Черноморца" лишь на исходе ноября, в заключительном поединке чемпионата с алма-атинским "Кайратом" в Одессе. Форвард также вышел на замену, однако помочь избежать минимального поражения от гостей своей команде так и не успел.

"Черноморец" образца 1982-го года. Горячев третий справа в нижнем ряду

После этого матча "моряков" ожидал переходный турнир в Москве за право сохранения прописки в высшей лиге. Однако Юрий Горячев в нем уже не участвовал. На тот момент он уже размышлял над вариантом продолжения карьеры в другом клубе. Было видно, что войти во второй раз в одну реку (читай - море) ему не удалось. Возможно, по той же причине - высокой конкуренции. Шутка ли сказать, помимо Финка, Сахно, Щербакова и Шария в числе нападающих "Черноморца" значились также Виктор Хлус, Олег Морозов и Андрей Гузиенко! Согласитесь, далеко не в каждой команде элиты значилась целая россыпь квалифицированных игроков атаки. Но "Черноморец" в ту пору всегда отличался особым умением проводить селекцию на высоком уровне, в чем немалая заслуга таких личностей, как Матвей Черкасский, Валерий Поркуян, Юрий Заболотный, Владимир Нечаев.

ЦЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЛЯ КОЛХОЗНОЙ КОМАНДЫ

Два следующих сезона - 1986 и 1987 годов Юрий Горячев провел в одном из богатейших клубов советского футбола той поры - выступавшем в первой лиге никопольском "Колосе". В первый год он пересекся в нем с бывшими одноклубниками по "Черноморцу" вратарем Валерием Паламарчуком и защитником Игорем Соколовским, а во второй - с защитником Александром Скрипником.

Никопольские болельщики до сих пор вспоминают воспитанника одесского футбола, ставшего наиболее ценным приобретением "Колоса". Горячев вновь оказался в своей стихии, забивая за колхозную команду (да-да, именно колхозную, ведь на самом деле она защищала спортивную честь колхоза-"миллионера" из села Чкалово Никопольского района) голы на любой вкус.

ГАЗЕТА, МЕНЯВШАЯ СУДЬБЫ

В каждом из этих двух сезонов укомплектованный известными футболистами "Колос" входил в десятку (9-е и 8-е места соответственно) из 24-х и 22-х участников первой лиги. А еще уверенно выступал в розыгрыше Кубка СССР, на равных ведя борьбу с опытными соперниками из высшей лиги.

В сезоне 1987 года "Колос" долгое время входил в лидирующую группу, однако после скандальной статьи в газете "Комсомольская правда" в разгар лета последовали проверки соответствующих органов и это сказалось на результатах. Именно в тот период команда потерпела одно из самых крупных поражений в своей биографии, уступив в Одессе "Черноморцу" - 1:7! Интересно, что единсвенный гол в ворота "моряков" забил не кто иной, как Юрий Горячев. Именно ему на 15-й минуте удалось открыть счет в матче, введя 32-тысячную зрительскую аудиторию в состояние легкого шока. Однако затем голы посыпались, словно из рога изобилия. В ворота его команды.

"Колос" 1986-го года. Юрий Горячев - пятый слева в верхнем ряду

В тот период "Колос" опустился на несколько ступенек вниз, хотя опекунам сельской команды хотелось большего. В механизме "Колоса" что-то разладилось и в конце сезона старшему тренеру Геннадию Лисенчуку пришлось уйти в отставку. Он перебрался в Николаев, где возглавил тамошний "Судостроитель".

В эту команду Лисенчук вскоре пригласил и Горячева, который первую половину сезона-1988 провел в кишиневском "Нистру" под руководством экс-наставника "Черноморца" Ахмеда Алескерова.

В НИКОЛАЕВ - К ЛИСЕНЧУКУ

В Николаеве поднакопивший опыта Юрий Горячев на долгие четыре с половиной года стал любимцем местных болельщиков. В ту пору в составе "Судостроителя" играла группа его земляков-одесситов, с которыми он не один год провел бок о бок в "Черноморце" - Олег Сыч, Валерий Машнин и Сергей Грозов. С двумя последними Горячев поочередно либо совместно то и дело огорчал голкиперов команд-соперниц.

Появившись в Николаеве в разгар сезона-1988 нападающий тем не менее отличился 12 забитыми мячами. Придясь ко двору николаевской команды, Юрий Горячев из года в год держал марку, отличаясь стабильной результативностью: в 1989-м - 15 голов, в 1990-м - 15, в 1991-м - 19! Это не могло не отразиться на посещаемости "Судостроителя" - в те годы многие болельщики ходили "на Горячева". Кстати, в 1989-м и 1991-м годах Юрий становился лучшим бомбардиром команды, а в 1988-м разделил это звание вместе с… Машниным и Грозовым.

ОДЕССКАЯ ДИАСПОРА "СУДОСТРОИТЕЛЯ" И КУРС ЗА РУБЕЖ

Единственный сезон, проведенный нынешним юбиляром в чемпионате СССР в составе "Судостроителя" без звания лучшего снайпера, был 1990-й. В тот год больше Горячева забил другой форвард - Сергей Морозов (20 голов). Высокая результативность обоих нападающих помогла возглавляемой Иваном Баланом команде завоевать серебряные награды в украинской зоне второй лиги.

После распада СССР, когда николаевская команда сменила название на "Эвис", Юрий Горячев и остальные члены одесской "диаспоры" продолжали выступать в ее составе. Наш герой покинул Николаев лишь после осенней части сезона-1992/93, который "Эвис" проводил уже в первой лиге чемпионата Украины.

В ту пору многие футболисты мечтали поиграть за рубежом, где условия оплаты были на порядок выше, чем у нас. Транзитом через молдавский "Буджак", который собрал в своем составе многих блиставших в высшей лиге чемпионата СССР мастеров, Горячев отправился в дальнее зарубежье. В его европейской карьере были венгерский "Дебрецен" и швейцарский "Вальд", где он играл до 33 лет.

ПОКОРИТЕЛЬ "МОНБЛАНА"

Вернувшись после долгих странствий в Одессу, бывший форвард охотно откликался на предложение поиграть на любительском уровне или же блеснуть мастерством в матчах за ветеранов. Поклонники футбола со стажем не раз отмечали: умение забивать их любимец из далеких 80-х ничуть не утратил. Не изменился и его внешний вид - несмотря на годы, Горячев все такой же стройный и поджарый. Глядя на него, никогда не скажешь, что ему уже шестьдесят.

Сегодня Юрий Петрович Горячев полностью поглощен делами своего бизнеса, которым занялся еще в 90-х. В самом центре Одессы у него есть обувной магазин, название которого весьма символично - "Монблан". Особенно для человека, покорявшего не одну бомбардирскую вершину.