Андрей Павелко сообщил, какие вопросы будет рассматривать сегодня и завтра исполком УЕФА

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко анонсировал для телеканала Футбол двухдневный исполком УЕФА в режиме видеоконференции.

По его словам, повестка дня рассчитана на среду и четверг, 17 и 18 июня соответственно.

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