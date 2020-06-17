Андрей Павелко сообщил, какие вопросы будет рассматривать сегодня и завтра исполком УЕФА
Еврокубки, Лига наций и стыковые матчи Евро-2020
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко анонсировал для телеканала Футбол двухдневный исполком УЕФА в режиме видеоконференции.
По его словам, повестка дня рассчитана на среду и четверг, 17 и 18 июня соответственно.
Будет принят ряд решений: доигрывание сезона в еврокубках и начало следующего сезона.
Также решится вопрос о национальных сборных: доигрывание стыковых матчей на Евро-2020, встречи Лиги наций, которые должны были проходить осенью.
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Источник:Футбол News
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