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Андрей Павелко сообщил, какие вопросы будет рассматривать сегодня и завтра исполком УЕФА

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Еврокубки, Лига наций и стыковые матчи Евро-2020

Андрей Павелко сообщил, какие вопросы будет рассматривать сегодня и завтра исполком УЕФА
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Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко анонсировал для телеканала Футбол двухдневный исполком УЕФА в режиме видеоконференции.

По его словам, повестка дня рассчитана на среду и четверг, 17 и 18 июня соответственно.

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Будет принят ряд решений: доигрывание сезона в еврокубках и начало следующего сезона.

Также решится вопрос о национальных сборных: доигрывание стыковых матчей на Евро-2020, встречи Лиги наций, которые должны были проходить осенью.

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В статье: Андрей Павелко Евро-2020 Лига Наций Исполком УЕФА
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Источник:
Футбол News

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