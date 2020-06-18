Динамо в финале, провал Ювентуса, разгром от Манчестер Сити. Главные новости за 17 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 17 июня

Сенсации не произошло - за трофей в решающем матче сразится киевское "Динамо". В полуфинале бело-синие обыграли третью команду Первой лиги "Минай". Судьба встречи была решена еще в первом тайме - дублем отметился Миккель Дуелунд. Кроме того Фран Соль не реализовал пенальти. После перерыва мяч в сетку отправил Вербич, однако система ВАР заметила у него офсайд. Во втором полуфинале, напомним, сыграют "Ворскла" и "Мариуполь".

Европейский футбольный союз подтвердил ранее появлявшуюся в СМИ информацию. Решающие стадии еврокубков будут состоять из одного матча и будут играть на нейтральных полях. Лига Чемпионов пройдет в Португалии с 12 по 23 августа, Лига Европы - в четырех немецких городах с 10 по 21 августа. 5-6-го состоятся не доигранные матчи 1/8 финала Лиги Европы, правда, пока неизвестно, где "Шахтер" примет "Вольфсбург" - в Украине или тоже в Германии. Решение будет принято позже.

Как и планировалось в 2020 году, финальный турнир чемпионата Европы, который перенесли на год, состоится в 12 городах континента. УЕФА уже утвердил календарь соревнований. 13 июня Украина сыграет с Нидерландами в Амстердаме, 17-го июня с победителем плей-офф Лиги Наций в Бухаресте, а 21-го там же в столице Румынии с Австрией. Также отметим, что с третьего сентября планируют вернуть матчи Лиги Наций.

"Овьедо", ворота которого защищает украинский голкипер, принимал "Депортиво". Хозяева открыли счет, Лунин отбил пенальти, а затем его команда увеличила преимущество. Но выиграть матч "Овьедо" не смог. Сначала Лунин пропустил после удара через себя в падении, а сравняли лакорунцы с помощью углового. Обе команды в зоне вылета, правда, уступая "Альбасете" лишь одно очко. Команда Зозули победила "Эстрамадуру", Роман вышел на замену во втором тайме.

В решающем матче неаполитанцам противостоял грозный "Ювентус". Впрочем, Дженнаро Гаттузо и его команде удалось нивелировать сильные стороны соперника. Более того, опасных моментов в течение 120 минут игры больше создал "Наполи", но забить мяч в сетку помешал Буффон. Однако в серии пенальти Джиджи уже был бессилен - его партнеры пробили 11-метровые хуже. Таким образом "Наполи" завоевал Кубок Италии впервые с 2014-го года.

После трехмесячной паузы начали играть и в сильнейшем чемпионате Европы. В среду были сыграны два перенесенных матча 28-го тура. Если в игре "Астон Виллы" и "Шеффилдом" голов забито не было, то "Манчестер Сити" в поединке с "Арсеналом" постарался. Стерлинг забил "в раздевалку", в начале второго тайма Давид Луис оставил свою команду в меньшинстве, а Кевин де Брюйне реализовал пенальти. Точку в разгроме поставил Фоден. 3:0 - "Сити" идет вторым, отставая от "Ливерпуля" на 22 очка. "Арсенал" - девятый.

Борьба за серебро и бронзу в Германии обостряется

Дортмундская "Боруссия" неожиданно проиграла "Майнцу", который ведет борьбу за выживание - 0:2. "Лейпциг" перед очной встречей с желто-черными мог сократить отставание до минимума, но сам умудрился сыграть вничью с "Фортуной", ведя в счете 2:0. А вот "Байер" одолел "Кельн" 3:1 и опередил "Боруссию" из Менхенгладбаха. Итак, Дортмунд на три очка опережает "Лейпциг", а тот на три очка опережает Леверкузен. До завершения чемпионата еще два тура.

Атлетико прервал неудачную серию

Команда Симеоне до этого три матча подряд сыграла вничью. Наконец в 29-м туре матрасников прорвало. Под раздачу попала "Осасуна". Дублем отметился Жоау Фелиш, которому выдавали множество авансов, но пока он не впечатлял. Под конец игры громили соперника Льоренте, Мората и Карраско. Победа 5:0 позволила "Атлетико" подняться в зону Лиги Чемпионов.