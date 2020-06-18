Решение УЕФА по еврокубкам и отраженный пенальти Лунина. Главные новости за 17 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеДинамо в финале, провал Ювентуса, разгром от Манчестер Сити. Главные новости за 17 июня
Успех киевского "Динамо" в полуфинале Кубка Украины, решения УЕФА по еврокубкам и ЕВРО, но и это не все наши новости на сегодня. Отбитый пенальти Андрея Лунина в поединке с "Депортиво", провал "Ювентуса" в решающем поединке Кубка Италии, а также возвращение АПЛ, где "Манчестер Сити" не оставил никаких шансов "Арсеналу". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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