ДРУЗЬЯ! UA-Футбол запускает цикл видеоинтервью с украинскими футболистами!
Не пропустите!
Друзья!
Интервью от UA-Футбол постоянно эволюционируют. Мы всегда ищем приятных собеседников с интересными историями. Помимо текстовых форматов, в разгар коронавирусной эпидемии, когда все сидят по домам и минимизируют контакты с окружающим миром, мы запускаем серию интервью в видео-формате, которые появляются у нас в Instagram и на YouTube.
Прямо сейчас вы уже можете заценить видео с:
- и Игорем Мединским.
Не забывайте подписываться на наши каналы в Instagram и на YouTube, пишите в комментариях, кого вы хотели бы видеть у нас в гостях – и не пропускайте новые видео!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...