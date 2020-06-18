ДРУЗЬЯ! UA-Футбол запускает цикл видеоинтервью с украинскими футболистами!

Друзья!

Интервью от UA-Футбол постоянно эволюционируют. Мы всегда ищем приятных собеседников с интересными историями. Помимо текстовых форматов, в разгар коронавирусной эпидемии, когда все сидят по домам и минимизируют контакты с окружающим миром, мы запускаем серию интервью в видео-формате, которые появляются у нас в Instagram и на YouTube.

Прямо сейчас вы уже можете заценить видео с:

- Богданом Шустом;

- Алексеем Дитятьевым;

- Евгением Чеберко;

- и Игорем Мединским.

Не забывайте подписываться на наши каналы в Instagram и на YouTube, пишите в комментариях, кого вы хотели бы видеть у нас в гостях – и не пропускайте новые видео!