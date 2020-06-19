Реал обыграл Валенсию, КДК наказал игроков Зари, топ-трансфер Челси. Главные новости за 18 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 18 июня

Мадридский “Реал” в матче 29-го тура уверенно переиграл “Валенсию” (3:0). Героем игры стал вингер Мадрида Марко Асенсио. Он не играл 12 месяцев из-за травмы, а вчера, выйдя на замену, забил гол и сделал ассист. Еще два гола забил Карим Бензема. Дистанция между “Барселоной” и “Реалом” в турнирной таблице остается прежней – два очка.

Нападающий “РБ Лейпциг” Тимо Вернер со следующего сезона будет выступать за лондонский “Челси”. Английский клуб заплатил за 24-летнего форварда сборной Германии 53 миллиона евро. Сам Вернер получит пятилетний контракт с окладом в десять миллионов евро. В нынешнем сезоне Вернер забил 32 гола за “Лейпциг” в 43 матчах.

Вчера КДК УАФ принял решение по дисквалификациям двух игроков "Зари". За красную карточку в матче с “Динамо” хавбек Ловро Цвек отстранен на три матча, а Богдан Леднев пропустит одну игру за умышленное получение желтой карточки в игре с “Колосом”. “Заря” не согласна с решениями КДК и призывает его пересмотреть наказания.

Люксембургский вингер “Динамо” Жерсон Родригес, который сейчас играет в аренде в "Анкарагюджю", попал в сферу интересов"Монако", информирует турецкое издание Milliyet. Сообщается, что “Монако” уже связалось с "Динамо" чтобы обсудить потенциальный трансфер. Родригес перешел в "Анкарагюджю" в январе, в восьми матчах в Турции он забил три гола и сделал два ассиста.

Игроки “Барселоны” Серхи Роберто и Френки де Йонг пропустят матч Ла Лиги с "Севильей". Вчера оба футболиста тренировались индивидуально. У флангового защитника обнаружена трещина ребра, а у нидерландца диагностировали перенапряжение икроножной мышцы правой ноги. Матч 30-го тура чемпионата Испании "Севилья" — "Барселона" состоится сегодня, в 23:00 по киевскому времени.

Тренер Остап Маркевич, который до недавнего времени возглавлял команды Первой лиги "Черноморец" (2019-2020) и "Агробизнес" (2019), может возглавить команду УПЛ. Речь идет о “Мариуполе”. По информации Бомбардира, Маркевич уже близок к подписанию контракта с мариупольцами.