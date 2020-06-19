  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Реал обыграл Валенсию, КДК наказал игроков Зари, топ-трансфер Челси. Главные новости за 18 июня
В тренде

Реал обыграл Валенсию, КДК наказал игроков Зари, топ-трансфер Челси. Главные новости за 18 июня

Общие новости
(1 голосов)

А также интерес Монако к вингеру Динамо и потери Барсы перед игрой с Севильей

Реал обыграл Валенсию, КДК наказал игроков Зари, топ-трансфер Челси. Главные новости за 18 июня
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 18 июня

Реал не отстает от Барселоны

Мадридский “Реал” в матче 29-го тура уверенно переиграл “Валенсию” (3:0). Героем игры стал вингер Мадрида Марко Асенсио. Он не играл 12 месяцев из-за травмы, а вчера, выйдя на замену, забил гол и сделал ассист. Еще два гола забил Карим Бензема. Дистанция между “Барселоной” и “Реалом” в турнирной таблице остается прежней – два очка.

Чесли объявил о трансфере Тимо Вернера

Нападающий “РБ Лейпциг” Тимо Вернер со следующего сезона будет выступать за лондонский “Челси”. Английский клуб заплатил за 24-летнего форварда сборной Германии 53 миллиона евро. Сам Вернер получит пятилетний контракт с окладом в десять миллионов евро. В нынешнем сезоне Вернер забил 32 гола за “Лейпциг” в 43 матчах.

Цвек и Леднев получили дисквалификации от КДК УАФ

Вчера КДК УАФ принял решение по дисквалификациям двух игроков "Зари". За красную карточку в матче с “Динамо” хавбек Ловро Цвек отстранен на три матча, а Богдан Леднев пропустит одну игру за умышленное получение желтой карточки в игре с “Колосом”. “Заря” не согласна с решениями КДК и призывает его пересмотреть наказания.

Монако проявляет интерес к Жерсону Родригесу

Люксембургский вингер “Динамо” Жерсон Родригес, который сейчас играет в аренде в "Анкарагюджю", попал в сферу интересов"Монако", информирует турецкое издание Milliyet. Сообщается, что “Монако” уже связалось с "Динамо" чтобы обсудить потенциальный трансфер. Родригес перешел в "Анкарагюджю" в январе, в восьми матчах в Турции он забил три гола и сделал два ассиста.

Потери Барселоны перед матчем с Севильей

Игроки “Барселоны” Серхи Роберто и Френки де Йонг пропустят матч Ла Лиги с "Севильей". Вчера оба футболиста тренировались индивидуально. У флангового защитника обнаружена трещина ребра, а у нидерландца диагностировали перенапряжение икроножной мышцы правой ноги. Матч 30-го тура чемпионата Испании "Севилья" — "Барселона" состоится сегодня, в 23:00 по киевскому времени.

Остап Маркевич может возглавить клуб УПЛ

Тренер Остап Маркевич, который до недавнего времени возглавлял команды Первой лиги "Черноморец" (2019-2020) и "Агробизнес" (2019), может возглавить команду УПЛ. Речь идет о “Мариуполе”. По информации Бомбардира, Маркевич уже близок к подписанию контракта с мариупольцами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...