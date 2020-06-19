Бан для Леднева и Цвека, гонка Реала и Барсы, Вернер уже в Челси. Главные новости за 18 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеРеал обыграл Валенсию, КДК наказал игроков Зари, топ-трансфер Челси. Главные новости за 18 июня
"Реал" обыгрывает "Валенсию" благодаря усилиям Асенсио и Бензема, продолжая гонку за "Барселоной", а каталонцы теряют двух основных футболистов, но и это не все наши новости на сегодня. Детали официального трансфера форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в "Челси", решение КДК УАФ по Ловро Цвеку и Богдану Ледневу, а также интерес к Жерсону Родригесу со стороны "Монако". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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