Вирус в Первой лиге, еще один претендент на Черноморец, осечка Барсы. Главные новости за 19 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 19 июня

Львовский "Рух" официально сообщил, что после проведенных ПЦР-тестов в клубе было обнаружено четырех инфицированных коронавирусом - трех футболистов и одного работника клуба. Команда сразу же пошла на самоизоляцию, в ближайшее время будут проведены повторные тесты. "Рух" обратился к УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч против "Агробизнеса", который запланирован на 24 июня, когда возобновляется сезон в Первой лиге. При этом президент УАФ Андрей Павелко заявил, что матчи во втором дивизионе продолжатся, как и было запланировано.

Инвестиционная компания, которая выкупила стадион "Черноморец", рассматривает возможность приобретения и одесского клуба. Как заявил консультант компании, переговоры с владельцем "Черноморца" Леонидом Климовым уже состоялись. Теперь решение за ним. Также консультант подчеркнул, что стадион "Черноморец" не будет менять своего назначения и останется ареной, на которой будут проводить футбольные матчи.

В рамках 27-го тура состоялось два матча в группе 2 УПЛ. Сначала "Мариуполь" разгромил "Львов", забив тому три мяча. Дублем отметился Фомин, еще один гол на счету Кащука. Затем "Ворскла" победила "Днепр-1". В начале игры Юрий Максимов ценой удаления заставил арбитра отменить пенальти, после чего его подопечные забили дважды - в обоих случаях автором гола был Руслан Степанюк. Таким образом, "Мариуполь" сократил отставание от "Днепра-1" до четырех очков, а "Ворскла" обошла "Олимпик" и сейчас занимает третье место в группе.

У "Манчестер Юнайтед" была возможность сравниться с аристократами по набранным очкам. Но для этого красным дьяволам нужно было обыграть "Тоттенхэм" на выезде. В середине первого тайма Бергвайн открыл счет, МЮ смог ответить лишь под конец игры - Фернандеш реализовал пенальти. Еще в одном матче дня "Саутгемптон" разгромил "Норвич" 3:0.

Точнее, "Севилья" сделала все для того, чтобы в Ла Лиге сменился лидер. Андалусская команда выдержала давление каталонцев, правда, и сама не смогла забить. В итоге - ничья 0:0. Если "Реал" в воскресенье победит "Сосьедад", то догонит "Барсу" по очкам и опередит по дополнительным показателям. Также отмечаем победу "Вильярреала" над "Гранадой" 1:0. Желтая субмарина уже седьмая.

По данным журналиста Романа Бебеха, левый защитник "Зари" Богдан Михайличенко может в ближайшее время сменить клуб. На него претендует бельгийский "Андерлехт". А вот турецкие СМИ сообщают, что "Фенербахче" обратился к "Шахтеру" с предложением арендовать Александра Зубкова, который, напомним, в этом сезоне стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша" под руководством Сергея Реброва.

По крайней мере так заявил президент УАФ Андрей Павелко. По его информации, УЕФА решил, что так будет более безопасно. Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" победил "Вольфсбург" на его поле 2:1. Ответный матч должен состояться 5 или 6 августа.