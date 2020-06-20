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Игроки Зари покидают клуб за бесценок! | ТаТоТаке № 155

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В новом выпуске разбирают ситуацию в луганском клубе

Игроки Зари покидают клуб за бесценок! | ТаТоТаке № 155
Новина українською

Вашему вниманию новый выпуск ТаТоТаке - уже №155 по счету.

В программе рассматриваю и обсуждают трансферную ситуцию в "Заре". Луганский клуб рискует потерять своих главных звезд.

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