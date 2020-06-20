Игроки Зари покидают клуб за бесценок! | ТаТоТаке № 155
В новом выпуске разбирают ситуацию в луганском клубе
Вашему вниманию новый выпуск ТаТоТаке - уже №155 по счету.
В программе рассматриваю и обсуждают трансферную ситуцию в "Заре". Луганский клуб рискует потерять своих главных звезд.
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