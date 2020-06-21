Титул Шахтера, проблемы Зари, COVID еще в одном клубе УПЛ. Главные новости за 20 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 20 июня

В 27-м туре горняки встречались с "Александрией". В первом тайме хозяев вывел вперед Тайсон ударом с пенальти. Однако сразу после перерыва команда Владимира Шарана шокировала фаворита голами Банады и Третьякова (тоже с пенальти). Луиш Каштру ответил на это выходом Тете, который сначала сравнял счет, а затем забил чемпионский гол. Таким образом, "Шахтер" 13-й раз в своей истории стал чемпионом Украины. К тому же оформил рекорд как наиболее быстрое завоевание титула (за пять туров до финиша). Интересно, что для Андрея Пятова это десятое золото, по этому показателю он сравнялся с Дарио Срной и Владиславом Ващуком.

Львовские "Карпаты" никак не сыграют свой первый матч после окончания карантина. Сначала зелено-белые сами были на самоизоляции из-за вспышки коронавируса в клубе. Сейчас же, когда в рамках 27-го тура должны были сыграть с "Олимпиком", проблемы возникли у соперника. В донецкой команде после тестирования обнаружили COVID-19 в двух игроков. Как следствие, матч был перенесен на неопределенный срок.

По информации журналистов программы ТаТоТаке, луганскую команду в ближайшее время покинут по крайней мере два ключевых игрока. Богдана Михайличенко хочет купить "Андерлехт", Евгений Чеберко на прицеле австрийского ЛАСКа. Интересно, что трансферы стали возможными из-за того, что у обоих игроков в контрактах прописана крайне низкая клаусула. Собственно, этот факт, а также зависимость команды от игроков, которые сотрудничают с одним агентом, может привести к кадровому кризису в клубе, утверждает ТаТоТаке. Чтобы разрешить ситуацию, в ближайшее время должна состояться встреча между президентом клуба, главным тренером и агентом Вадимом Шаблием.

В Германии состоялся предпоследний тур. По его итогам определился и серебряный призер Бундеслиги. В очной встрече дортмундская "Боруссии" одолела главного конкурента - "Лейпциг". Героем встречи стал Эрлин Голанд, оформивший дубль. В последнем туре "Лейпцигу" еще нужно защитить третье место от посягательств "Боруссии" из Менхенгладбаха. Жеребцы взамен должны осматриваться на "Байер", который все еще может заскочить в зону Лиги чемпионов. В этом туре аптекари уступили "Герте" 0:2. Между тем "Бавария" обыграла "Фрайбург" 3:1, в этом матче Роберт Левандовски забил свой 32-й и 33-й голы в текущем чемпионате.

В Англии состоялось четыре матча. "Брайтон" неожиданно одолел лондонский "Арсенал". Хотя канониры открыли первыми счет (Пепе), но соперник отыгрался, а на 90+5-й забил победный гол. Команда Артеты находится на десятом месте. А вот "Вулверхэмптон" сравнялся по очкам с МЮ благодаря победе 2:0 над "Вест Хэмом". Андрей Ярмоленко появился на поле на последние десять минут, но повлиять на игру не смог. "Лестер", который занимает третье место, разошелся миром с "Уотфордом".

Команда Симеоне после феерии в игре с "Осасуной" победила "Вальядолид" в привычном стиле - 1:0. Единственный гол Витоло забил в конце игры. Три набранные очки позволили опередить "Севилью" по дополнительным показателям. Никак не может победить "Хетафе" - на этот раз ничья 1:1 с "Эйбаром", мадридцы отстали от зоны Лиги Чемпионов уже на четыре очка. "Атлетик" из Бильбао обыграл "Бетис" 1:0, баски еще могут зацепиться за еврокубки.

Кравец закрепил преимущество "Кайсериспора" над "Генчлерберлиги", забив на 89-й минуте. В итоге его команда победила 2: 0 и наконец покинула последнюю строчку турнирной таблицы. До спасительного 15-го места - три очка. Милевский помог "Динамо" из Бреста одержать волевую победу над "Городеей" - 3:1. Кроме него на поле из украинцев были Нойок и Хачериди. Для "Динамо" это четвертая победа подряд, чемпион поднялся на третью строчку.