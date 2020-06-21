Футбол за неделю. Украина и мир. Аудио
Доставайте наушники!
Вашему вниманию пилотный дайджест с итогами недели от UA-Футбол. В течение 20 минут в аудиоформате вы узнаете, что происходило в Украинской Премьер и Первой лигах, как УЕФА планирует доигрывать еврокубки, что интересного произошло в течение последних семи дней в ТОП-чемпионатах и как дела у украинских футболистов и тренеров, выступающих за рубежом.
Слушайте нас на YouTube и Castbox. Также просим пользователей UA-Футбол принять участие в опросе, насколько такой формат является целесообразным и интересным для вас.
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