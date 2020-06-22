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Реал обходит Барселону, гранд Серии А интересуется Миколенко. Главные новости за 21 июня. Аудио

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Реал обходит Барселону, гранд Серии А интересуется Миколенко. Главные новости за 21 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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Очный поединок претендентов на серебро в УПЛ, непростой выезд мадридского "Реала" к "Сосьедаду", но и это не все наши новости на сегодня. Вклад украинского хавбека Руслана Малиновского в победу "Аталанты", судьба Егише Меликяна в ФК "Львов" и интерес итальянского "Наполи" к защитнику киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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