Реал обходит Барселону, гранд Серии А интересуется Миколенко. Главные новости за 21 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеСтратегическая победа Зари, лидерство Реала, осечка Ливерпуля. Главные новости за 21 июня
Очный поединок претендентов на серебро в УПЛ, непростой выезд мадридского "Реала" к "Сосьедаду", но и это не все наши новости на сегодня. Вклад украинского хавбека Руслана Малиновского в победу "Аталанты", судьба Егише Меликяна в ФК "Львов" и интерес итальянского "Наполи" к защитнику киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...