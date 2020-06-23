Победа Динамо, разгром от Ман Сити и наставник для Львова. Главные новости от 22 июня

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости за понедельник, 22 июня

Динамо обыграло Колос и вернулось на второе место в УПЛ

Тот случай, когда важно как именно команда одержала победу. Подопечные Михайличенко выглядели лучше, но не могли дожать "Колос". С игры ни одного мяча забито не было, более того, арбитр назначил четыре пенальти, три из них реализовали футболисты - 2:1. Тема судейства в этот раз особо болезненная, особо скандальная. Рефери постоянно останавливал матч, потерял нити управления игрой, ВАР не помогал в судействе, а скорее наоборот, тормозил развитие событий. Сергей Бойко откровенно испортил последний матч 27-го тура УПЛ.

Первой лиге ничто не угрожает

Президент ПФЛ Сергей Макаров в рассказал про предварительный план возобновления соревнований в Первой лиге. Матч "Балканы" – "Черкащина" смещается на один день. Там футболист с положительным результатом изолирован. Матч смещаем на 25 июня. Матч "Рух" – "Агробизнес" перенесен предварительно на 7 июля. Пока чемпионату ничего не угрожает, – сказал Макаров.

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ФК "Львов" представил нового главного тренера

На посту наставника "сине-золотых" Егише Меликяна сменил грузинский специалист Георгий Цецадзе. 22 июня новый наставник был представлен команде. Помогать ему будет Виталий Шумский. В сезоне 2016/17 вместе с "Самтредиа" 45-летний специалист выиграл чемпионат и Суперкубок Грузии.

Ман Сити добывает вторую разгромную победу подряд

"Бернли" не смог оказать сопротивление в 30-м туре АПЛ команде Гвардиолы. "Ман Сити" показал отменную форму, камня на камне не оставив от "бордовых" - 5:0. Участие в разгроме принял и украинец Александр Зинченко. В Манчестере "Бернли" провалился полностью, нанеся всего один удар в створ ворот.

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День ничьих в Ла Лиге

В чемпионате Испании было сыграно два матча 31-го тура. "Вильярреал" и "Севилья" расписали зрелищную, боевую ничью 2:2. Гости лучше провели вторую половину встречи и прервали трехматчевую серию побед "желтой субмарины". А "Леганес" и "Гранада" голов не забивали и довольствовались "сухой" ничьей.

В Серии А побеждают фавориты

В 27-м туре чемпионата Италии "Милан" в гостях разгромил "Лечче" (4:1), все самое интересное тут произошло во втором тайме. А вот "Ювентус" два гола забил "Болонье" в первом тайме, и опять же на поле соперника набрал три очка. "Фиорентина" и "Брешиа" обменялись точными ударами и расписали мировую.